Desde hace un mes China aplica vacuna contra COVID-19 en su personal de Salud

Aunque todas las vacunas contra el COVID-19 están en Fase 3, por lo que todavía no está garantizada su efectividad y seguridad, las autoridades en China han recurrido a sus leyes para no esperarse y, así, comenzar a proteger a su personal de Salud.

De acuerdo con el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud de China, Zheng Zhongwei, desde el 22 de julio se autorizó la “aplicación de emergencia” de una vacuna contra el COVID-19 entre un grupo reducido a nivel nacional. Este grupo, según el funcionario, está conformado por personal de salud que enfrenta la pandemia en primera línea.

Para que fuera autorizada la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, las autoridades de China hicieron referencia al artículo 20 de su Ley de Vacunas. Según lo que Zhongwei explicó en entrevista para el programa Diálogos, de la emisora de medios estatales CCTV-2, dicho artículo estipula que, en caso de un incidente importante de salud pública, la Comisión Nacional de Salud puede presentar una solicitud para el uso de vacunas de emergencia.

Según el funcionario, es la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos la que se encarga de evaluar la mencionada solicitud y, en su caso, autorizar que ésta sea aplicada… pero sólo “dentro de una cierta escala y dentro de un cierto tiempo limitado”.

China launched the emergency use of #COVID19 vaccine on July 22 in compliance with the country's Vaccine Management Law, said Zheng Zhongwei, leader of China's vaccine research and development team. #Vaccine pic.twitter.com/dxGrcjAIRn

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) August 23, 2020