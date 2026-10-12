Lo que necesitas saber:

Este incidente que afectó las temperaturas de los congeladores tuvo sus víctimas: cientos de productos que se echaron a perder y provocó algunos incendios.

Cuando uno escucha noticias sobre ciberataques lo más común es que ocurran a centros de datos, bancos o incluso gobiernos… pero, ¿también a los refrigeradores de supermercados? Bueno, pues eso es lo que ocurrió este fin de semana en Francia.

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Foto: FOX.

Ciberataque contra refrigeradores de supermercados en Francia

Y no, no es broma. Durante la noche del domingo ocurrió un ciberataque contra las versiones antiguas del programa de la empresa Danfoss —utilizado para la refrigeración— de congeladores en grandes cadenas de supermercados de Francia.

¿El resultado? La pérdida de lo que se estima millones de euros en productos frescos y congelados debido a que el ataque afectó subió por hora la temperatura de los aparatos hasta 50º.

Mediante redes sociales, el director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó el ciberataque que afectó sus sitemas de varios establecimientos de la cooperativa minorista francesa

Pero el crimen no quedó en la pérdida de alimentos. De hecho, el incidente provocó que en algunos supermercados se registraran incendios en los aparatos electrónicos.

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Imagen ilustrativa supermercados en Francia // Foto: Pexels.

Fiscalía investiga la situación

Tras lo ocurrido, la Fiscalía de París inició una investigación… pero hasta el momento, se desconoce el origen y el motivo por el cual se realizó el ciberataque contra los supermercados.

Incluso el Ministerio de Comercio francés solo se limitó a decir que estaba al pendiente de la situación. Eso sí, integrantes del grupo Danfoss y Axima, una de las principales empresas en la instalación de refris, tuvieron una reunión de crisis.

¿Será que hay algo detrás de este ciberataque? Habrá que esperar para saber más detalles.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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