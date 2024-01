Lo que necesitas saber: CDMX cuenta con al menos 8 ciclovías emergentes y 11 biciestacionamientos para aprovechar el transporte no contaminante.

Si apenas están por agarrar la bici para moverse en la ciudad, acá les dejamos un buen mapa —con sus rutas— de las ciclovías en CDMX, además de los biciestacionamientos y cómo los pueden usar.

La verdad es que en los últimos años CDMX se ha aplicado en trazar nuevas rutas para las ciclovías e integrar este medio de transporte no contaminante con otros —como el Metro, Metrobús y Trolebús—, creando una red que seguro deberá mejorar y ampliarse.

Por lo pronto, en CDMX hay al menos 8 ciclovías emergentes y 11 biciestacionamientos.

Mapa de las ciclovías en CDMX

Las ciclovías emergentes en CDMX son las siguientes:

Ciclovía Emergente de Insurgentes Sur-Norte, de Tlalpan a la Cuauhtémoc.

Ciclovía Emergente Eje Sur Prolongación Plutarco Elías Calles en Iztapalapa y que conecta con Eje 4 Sur Gobernador Agustín Vicente Eguía en Miguel Hidalgo.

Ciclovía Emergente Eje 2 Norte Calzada Camarones en Azcapotzalco —que por cierto, conecta con la Ciclovía Metropolitana de Naucalpan.

Ciclovía Emergente Prolongación Moliére en Miguel Hidalgo.

Ciclovía Emergente Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra en Miguel Hidalgo.

Ciclovía Eje 10 Río Sur Río de la Magdalena en Álvaro Obregón.

Ciclovía Emergente Boulevard de la Luz que conecta con Paseo del Pedregal y Eje 10 Sur Avenida San Jerónimo en Álvaro Obregón.

Ciclovía Emergente Barranca del Muerto en Álvaro Obregón.

Acá les dejamos el enlace donde pueden checar el mapa de las ciclovías en CDMX a detalle, desde las emergentes hasta las trazadas por alcaldías, siendo la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo donde predominan.

Además, en ese mapa encontrarán las rutas de los famosos paseos dominicales.

Los biciestacionamientos en CDMX

En cuanto a los biciestacionamientos —cuyo servicio es gratuito—, son 11 y ahí les van las direcciones:

Biciestacionamiento Masivo Pantitlán: Adolfo López Mateos esquina Gustavo Díaz Ordaz s/n (ala oeste del CETRAM Pantitlán), colonia Amp Adolfo López Mateos. Venustiano Carranza.

Biciestacionamiento Masivo La Raza: Avenida Insurgentes 1100, colonia Vallejo Poniente, GAM.

Biciestacionamiento Masivo La Villa: Aquiles Serdán 43 colonia Aragón La Villa. GAM.

Biciestacionamiento Masivo Periférico Oriente: Camellón central de Av. Tláhuac s/n colonia La Esperanza. Iztapalapa (frente a la estación Periférico Oriente de Línea 12 del STC)

Biciestacionamiento Masivo Buenavista: Camellón central de Jesús García, colonia Buenavista. Cuauhtémoc.

Biciestacionamiento Masivo Martín Carrera: Camellón Central de Eje 1 Oriente Av. F.F.C.C. Hidalgo, esquina con Eje 5 Norte Calzada San Juan de Aragón. GAM.

Biciestacionamiento Masivo El Rosario: Cultura Norte 512, colonia El Rosario. Azcapotzalco.

Biciestacionamiento Masivo Tláhuac: San Rafael Atlixco 122, El Triángulo.

Biciestacionamiento Olivos en Tláhuac.

Y Biciestacionamiento Camarones: en el bajo-puente de Av. Aquiles Serdán y Manuel Acuña a unos pasos del metro Camarones. Azcapotzalco.

Para poder usar alguno de los biciestacionamientos lo único que necesitas es lanzarte a una sede con una identificación oficial, comprobante de domicilio, la tarjeta de Movilidad de CDMX y la bici en físico para que le tomen una foto y la registren en el sistema. Todos los documentos, por cierto, son original y copia.

O también pueden hacer el prerregistro en línea en este enlace: https://appsemovi.cdmx.gob.mx/biciestacionamiento/.

Una vez que hayas hecho el trámite en línea, de todas maneras tendrás que lanzarte al biciestacionamiento para que le tomen una foto a tu bici y papas.

Los horarios de operación de los biciestacionamientos de CDMX son de lunes a sábado de 5 am a 1 am. Domingos y días festivos de 7 am a las 12 de la noche.

