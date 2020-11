Cienfuegos se declara no culpable en la Corte Federal de Nueva York

Este jueves 2 de noviembre, durante una audiencia de imputación, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se declaró no culpable en la Corte Federal de Nueva York, en Estados Unidos.

Con esto ahora su juicio comenzará oficialmente el 18 de noviembre próximo. La defensa del general retirado está en manos de los abogados Edward V. Sapone, Michael Vitaliano y del despacho Sapone & Petrillo LLP.

Ya les había pasado en la audiencia de Genaro García Luna y ahora pasa se repite la misma cosa. Resulta que el público que se unió para escuchar la audiencia de Cienfuegos, en su mayoría periodistas mexicanos, no apagaron sus micrófonos y el ruido provocado interfería con el desarrollo de la audiencia.

Y a pesar de que la jueza Carol Bagley Amon advirtió varias veces que si no silenciaban sus micrófonos tendría que aplazar el evento, el ruido no paró y la audiencia fue suspendida un momento.

Reporters out there who did not mute their phones on the Cienfuegos hearing have now ruined public access in a case of extreme importance.

So…thanks for that.

— Alan Feuer (@alanfeuer) November 5, 2020