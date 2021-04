Una encuesta después… Clara Flores se disculpa por mentir sobre líder de NXIVM

A un mes de que se difundió un video con el que se evidenció que sí conoció a Keith Raniere, líder de NXIVM (cosa que ella rechazaba tajantemente), la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Flores, se disculpó con el respetable por la forma en que enfrentó la situación.

“Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM; primero que nada quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón”, señala Flores.

En sus redes sociales, Clara Flores difundió un video con una explicación que bien pudo haber ofrecido desde hace unas semanas para salir bien librada de su vínculo con Keith Raniere. En dicho mensaje, detalla que llegó a NXIVM por recomendación, luego de haber sorteado varias situaciones que acabaron por hacer mella en su condición física y psicológica.

“Mi angustia estaba por las nubes, no podía dormir, no podía estar tranquila. Terminando mi periodo como alcaldesa, busqué ayuda profesional y me recomendaron un curso, que habían tomado más de 10 mil personas (…) eventualmente me entrevisté con su fundador, al igual que empresarios políticos, artistas… hasta el mismo Dalai Lama”, en el video en el habla sólo del caso NXIVM y no de los supuestos delitos de sus contrincantes, como hizo el video de hace un mes.

Según la candidata de Morena, llegó a NXIVM para ver si ahí podían alivianarla, luego de haber vivido varias crisis mientras fue alcaldesa de Escobedo: “la policía coludida con el crimen organizado secuestró a parte de su gabinete, sobreviví a 13 atentados; secuestraron a mi hijo, al cual torturaron y perdió los riñones (…) protegí de violencia familiar a miles de mujeres (…) no descansé hasta que Escobedo cortara la fabrica de delincuentes de raíz”.

Clara Flores ya no es favorita… Samuel García ahora lidera encuestas

La disculpa de la candidata de Morena se da luego de una semana en la que la novedad del proceso electoral de Nuevo León es que Flores ya fue rebasada en las encuestas por Samuel García. Hasta hace unas semanas, la de Morena era la amplia favorita… pero pos llegó el caso NXIVM y ¡pelas! que el candidato mirrey se puso las pilas y sacó provecho de sus memes y, ahora, encabeza las preferencias.

Lo anterior es una remontada de ésas, tipo semifinal Pumas-Cruz Azul. De acuerdo con Reforma, Samuelito García pasó del cuarto al primerísimo lugar de las encuestas, lo cual representa haber subido 25 puntos en sólo 45 días. Ahora va a la cabeza con 32%, seguido de Adrián de la Garza (PRI) con 27%… Clara Flores cayó hasta el tercer sitio.

La de Morena acusa que sus adversarios han sacado partido de su error. “Para ganar votos confunden a quien es el verdadero criminal y a quienes son las personas que simplemente tomaron un curso… Tengo la sensibilidad suficiente y las agallas para reconocer mis errores, pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos”.