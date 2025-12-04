Lo que necesitas saber: Hablando del T-MEC, Trump ya se reunió con el primer ministro de Canadá... pero esta será la primera vez que se encuentre cara a cara con Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum ya confirmó que asistirá al sorteo del Mundial de la FIFA… y no tanto por interesarle mucho el futbol o que México será sede del evento. Ella va nomás para hacer acto de presencia y reunirse con Trump y Carney.

Foto: Getty

Reunión con Trump y Carney será breve

Durante la mañanera previa al sorteo del Mundial, la presidenta Sheinbaum reafirmó que sí irá al sorteo de la FIFA. Será un viaje exprés: saldrá hoy por la tarde y regresará mañana, luego del evento y una reunión con mexicanos que residen en Estados Unidos.

Ahhhhhh, pero antes de todo eso, está lo que más le interesa a Claudia Sheinbaum: una reunión con Donald Trump y otra con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. “Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión”, aseguró la presidenta.

Foto: Presidencia.

Sorteo de la FIFA será un primer encuentro entre miembros del T-MEC

Al informar de todo esto, Sheinbaum evidenció que realmente no sabe bien de qué trata el sorteo del Mundial. “Creo que es qué grupo vamos a encabezar como México”, explicó, dando a entender que, en una de ésas, ella será la encargada de sacar la bolita del bombo.

Fotografía @WhiteHouse

El sorteo de la FIFA podría convertirse en un primer encuentro T-MEC, ya que, además de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, al evento que se celebrará en el Kennedy Center de Washington asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Momento para mostrar “unidad” en América del Norte: Sheinbaum

De acuerdo con Sheinbaum, su permanencia será breve: nomás hasta que abran la “pelotita” en la que aparecerá el nombre de “México” y se anuncie el grupo (bueno, eso ya se sabe).

Claudia Sheinbaum / Foto: Presidencia

Una vez pasado el protocolo, procederá a decir “bueno, con su permiso” y tan, tan… aún así, dice la presidenta, será una oportunidad para que la gente vea que hay unidad en América del Norte (o sea, entre los tres países del T-MEC que, da la casualidad, son los tres que organizan el Mundial 2026).

El sorteo del Mundial de la FIFA se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington D.C. Tempranito: a las 11:00 horas y será transmitido por TV Azteca, Televisa y, claro, sopitas.com.