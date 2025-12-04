Lo que necesitas saber:

Hablando del T-MEC, Trump ya se reunió con el primer ministro de Canadá... pero esta será la primera vez que se encuentre cara a cara con Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum ya confirmó que asistirá al sorteo del Mundial de la FIFA… y no tanto por interesarle mucho el futbol o que México será sede del evento. Ella va nomás para hacer acto de presencia y reunirse con Trump y Carney.

Todo para entrarle al sorteo del Mundial 2026: Bombos, cabezas de serie, cuándo es y dónde ver
Foto: Getty

Reunión con Trump y Carney será breve

Durante la mañanera previa al sorteo del Mundial, la presidenta Sheinbaum reafirmó que sí irá al sorteo de la FIFA. Será un viaje exprés: saldrá hoy por la tarde y regresará mañana, luego del evento y una reunión con mexicanos que residen en Estados Unidos.

Ahhhhhh, pero antes de todo eso, está lo que más le interesa a Claudia Sheinbaum: una reunión con Donald Trump y otra con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. “Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión”, aseguró la presidenta.

Acoso a Claudia Sheinbaum: 7 cosas que retratan la violencia y revictimización en México
Foto: Presidencia.

Sorteo de la FIFA será un primer encuentro entre miembros del T-MEC

Al informar de todo esto, Sheinbaum evidenció que realmente no sabe bien de qué trata el sorteo del Mundial. “Creo que es qué grupo vamos a encabezar como México”, explicó, dando a entender que, en una de ésas, ella será la encargada de sacar la bolita del bombo.

Donald Trump si va al Sorteo del Mundial: ¿Y Claudia Sheinbaum?
Fotografía @WhiteHouse

El sorteo de la FIFA podría convertirse en un primer encuentro T-MEC, ya que, además de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, al evento que se celebrará en el Kennedy Center de Washington asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Momento para mostrar “unidad” en América del Norte: Sheinbaum

De acuerdo con Sheinbaum, su permanencia será breve: nomás hasta que abran la “pelotita” en la que aparecerá el nombre de “México” y se anuncie el grupo (bueno, eso ya se sabe). 

claudia sheinbaum mundial 1
Claudia Sheinbaum / Foto: Presidencia

Una vez pasado el protocolo, procederá a decir “bueno, con su permiso” y tan, tan…  aún así, dice la presidenta, será una oportunidad para que la gente vea que hay unidad en América del Norte (o sea, entre los tres países del T-MEC que, da la casualidad, son los tres que organizan el Mundial 2026).

El sorteo del Mundial de la FIFA se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington D.C. Tempranito: a las 11:00 horas y será transmitido por TV Azteca, Televisa y, claro, sopitas.com. 

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Autos con valor de hasta 638 mil pesos podrán gozar del subsidio de la Tenencia en CDMX

Autos con valor de hasta 638 mil pesos podrán gozar del subsidio de la Tenencia en CDMX
A propósito de Pepe Lavat, ¿qué dice la ley de sobre la clonación de voces con IA en México?

¿De verdad el uso de la IA reduce la actividad cerebral?
estados-unidos-cancela-visa-alex-tonatiuh-funcionario-aduanas-huachicol-fiscal

Estados Unidos cancela visa a Alex Tonatiuh, funcionario en Aduanas
5 puntos para entenderle a la polémica de la Ley de Aguas de Sheinbaum

5 puntos para entender la polémica de la Ley de Aguas de Sheinbaum

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook