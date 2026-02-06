Lo que necesitas saber: Amanda Pérez, Directora de Comunicación Social, se agachó para limpiar el café de los zapatos de Hugo Aguilar.

Claudia Sheinbaum ya salió en defensa de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, y su polémico video en el que deja que dos personas limpien sus zapatos manchados de café.

Según la presidenta, todos los ataques alrededor del dichoso video, son producto de aquellos detractores que no están a favor del nombramiento de Aguilar Ortiz en la Suprema Corte. Y que últimamente ya se disculpó y explicó todo lo sucedido, es más “Malo sería que él no hubiera dicho nada”.

Foto: Captura al video de @nmas Foto: Captura al video de @nmas

Claudia Sheinbaum defiende a Hugo Aguilar

El tema de Hugo Aguilar y sus zapatas ha dado mucho de que hablar. Mientras algunos minimizan el incidente, otros señalan que su actitud demuestra mucho más de lo que quiere aceptar.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum se mostró a favor del presidente de la SCJN. Si bien no se refirió a la actitud de Aguilar al permitir que Amanda Pérez, directora de Comunicación Social, se agachara a limpiar su zapato, sí destacó su valor de pronunciarse al respecto.

“Malo sería que no hubiera dicho nada, ¿verdad? Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir: ‘pues no fue mi intención’, ‘ocurrió esto’, ‘pasó esto en este momento’ ‘y ofrezco disculpas’; explicó qué fue lo que pasó. Malo sería que él no hubiera dicho nada”

Además aseguró que gran parte de los ataques vienen de aquellos que no están a favor de su nombramiento en la Suprema Corte y el cambio que hubo en el poder judicial. Digamos que, según ella, se aprovecharon del ‘incidente’ para tratar de demeritarlo.

“Sacó una comunicación, dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas… Pero ahora todo lo que han hecho al rededor de esto es por que no están de acuerdo con el cambio que hubo en el poder judicial“.

Pero más allá de las opiniones o posturas de Aguilar o la presidenta, ¿Ustedes qué piensan? Fue correcta o no la actitud de Hugo.