El polémico video donde le limpian los zapatos a Hugo Aguilar, presidente de la SCJN

Lo que necesitas saber: Se dice que le limpiaron los zapatos porque su colaboradora le tiró café accidentalmente, ¿pero tú dejarías que lo hicieran para "limpiar su error"?

Hugo Aguilar Ortiz vuelve a dar de qué hablar luego de un polémico video que ya le dio la vuelta entera a internet. ¿No lo viste? Pues resulta que captaron el momento en que dos de sus colaboradores le limpian los zapatos en un gesto que la verdad se ve bastante mal.

Foto: Captura al video de @nmas

Captan en video cómo le limpian los zapatos a Hugo Aguilar, presidente de la SCJN

Resulta que Hugo Aguilar encabezó el evento por el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República en Querétaro. Pero justo antes de entrar, se pudo observar a dos de sus colaboradores limpiando sus zapatos mientras él muestra un aparente desdén hacia ellos. La “humildad” y cercanía que mostró en campaña salieron del chat.

No nos dejes mentir, checa tú mismo o tú misma el video:

“No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad” Hugo Aguilar

Minutos después de que el video se hiciera viral en redes sociales, el ministro presidente de la SCJN dio su versión sobre lo ocurrido…

“A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y, cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde”, se lee en el post.

Y de hecho, cuando se levanta, se ve que todo sucede entre risas, como cuando tú le tiras café a tu compañero Godín en la oficina y tomas una actitud de “ay no, qué pena”.

Pero el asunto es, incluso si eso fue lo que pasó: ¿Tú dejarías que esa persona te limpie los zapatos para “reparar su error”? Más aún sin mostrar ni siquiera la intención de no permitirle que lo haga, como de “no, no, cómo crees, déjalo, no pasa nada”… muy contrario a lo que afirma el magistrado.

Foto: Captura al video de @nmas

Y aunque mencionó que en cuanto se percató, le pidió que no continuará, en el video se ve que Hugo Aguilar no tiene ningún problema con ver a sus dos colaboradores agachándose para limpiar sus zapatos, hasta acomoda el pie para que lo hagan mejor. Al final, simplemente camina sin agradecer el gesto.

Pero bueno, este hecho sin duda es algo que marcará la carrera del magistrado por su paso en la SCJN… pese a las disculpas que pidió en redes y al mensaje en el que afirma que “no ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”.