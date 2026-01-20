Lo que necesitas saber: Claudia Sheinbaum aseguró que puede que falten uno o dos medicamentos contra el cáncer, pero no que haya desabasto.

En los últimos meses hemos escuchado sobre marchas en México por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. En algunas ocasiones los familiares de las personas en tratamiento han bloqueado varias vialidades, para exigir que les brinden la atención.

Sin embargo, en la mañanera del martes 20 de enero del 2026, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que no hay tal desabasto. Y que si bien puede que falten uno o dos medicamentos, el resto están totalmente disponibles para los pacientes.

Marcha contra el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer en México // X: @gmo_boss

No hay desabasto de medicamentos contra el cáncer, según Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que su trabajo para mejorar la atención médica ha dado resultados. No solo en los hospitales o con su plan para mejorar el trato que reciben los derechohabientes con los ‘Apapachos del bienestar’, también con el abasto de medicamentos.

Y es que entre todos esos logros destaca que en la actualidad, a pleno 20 de enero del 2026, hay medicamentos contra el cáncer en cada uno de los centros de atención.

Sin embargo, reconoce que pueden faltar uno o dos, pero que eso no se puede considerar desabasto.

“Eso no existía antes y por más que digan de los medicamentos, hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención, si acaso falta uno o dos medicamentos”. Dijo Claudia en la mañanera.

Acá les dejamos el link del video por si quieren escuchar las declaraciones, las encuentran a partir del 1:31.

Si bien, el gobierno tiene sus propios datos, estadísticas y números, también tenemos que recordar que muchas familias de muchos pacientes enfermos de cáncer han denunciado de forma constante la falta de medicamentos. Por lo que tenemos dos versiones de la misma situación.