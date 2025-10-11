Lo que necesitas saber:

Los gobiernos estatales confirmaron la muerte de 37 personas; 5 en Veracruz, 1 en Querétaro, 9 en Puebla y 22 en Hidalgo.

Claudia Sheinbaum garantizó que todas las personas afectadas por las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro recibirán apoyo del Gobierno Federal.

Según la presidenta de México, una vez que la emergencia este bajo control y las personas en zonas seguras, iniciarán los censos para determinar qué tipo de apoyo necesita cada familia.


Gobierno brindará apoyo a los afectados por inundaciones

Las intensas lluvias dejaron afectados a una gran cantidad de habitantes en al menos cinco estados y 117 municipios. De acuerdo con los gobiernos estatales al menos 37 personas perdieron la vida; 5 en Veracruz, 1 en Querétaro, 9 en Puebla y 22 en Hidalgo.

Y aunque se desplegó el Plan DN-III-E y el Plan Marina, las familias afectadas necesitarán mucha ayuda una vez que todo ‘vuelva a la normalidad’. Por ello, Claudia Sheinbaum aseguró que habrá un censo para repartir ayuda a los afectados.

“Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población. A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido“.

Por el momento, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas, policía municipal y el Gobierno Federal unen fuerzas para atender todas las regiones afectadas.

En Veracruz y San Luis Potosí se instalaron albergues. Además hay 512 unidades para despejar los caminos, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, y 48 plantas potabilizadoras. Mientras tanto, Protección Civil trabaja para restablecer algunos servicios básicos en las zonas afectadas.

Por lo pronto, Sheinbaum, Protección Civil y el resto de los gobernadores también trabajarán en las medidas preventivas para mitigar los daños que pueda causar la tormenta tropical Raymond, sobre todo en el Pacífico.

