Lluvias e inundaciones dejan más de 20 personas muertas en Hidalgo y Puebla

Hidalgo y Puebla son dos de los estados más afectados por las fuertes lluvias de los últimos días. Hasta la tarde de este viernes, se reportan en total 21 personas muertas entre ambas entidades.

Y es que gran parte de ambos estados, junto a Poza Rica en Veracruz, prácticamente quedaron bajo el agua luego de las terribles lluvias que han azotado a todo el país por tormentas como Jerry y Raymond, así como el huracán Priscila.

18 muertos por lluvias e inundaciones en Hidalgo

90 comunidades incomunicadas, 308 escuelas afectadas, mil viviendas dañadas, 87 derrumbes, 20 árboles caídos, 38 deslaves, 59 hospitales y clínicas con afectaciones, 71 caminos dañados y 17 municipios sin energía eléctrica, fueron los impactantes números dados a conocer por el gobierno estatal tras las inundaciones en Hidalgo.

Pero el número más triste es el de personas muertas, pues informaron en conferencia de prensa encabezada por el gobernador Julio Menchaca, que van 16 personas sin vida por las afectaciones.

Al menos tres ríos se desbordaron en Hidalgo, y esa fue la causa de las brutales inundaciones que tuvieron lugar en esa región.

5 personas más perdieron la vida en Puebla

Puebla también está sufriendo los estragos de las lluvias, pues en este estado la cosa no es menos terrible. Ya se confirmó la muerte de 5 personas hasta el momento.

Además, 11 personas permanecen en calidad de desaparecidas en dicha entidad, donde las lluvias por la tormenta tropical Jerry provocaron deslaves e inundaciones principalmente en la Sierra Norte del estado.

Se reportan 80 mil personas afectadas en 25 municipios de Puebla.