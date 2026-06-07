Lo que necesitas saber: El artículo 90 de la Ley del ISR establece que los apoyos económicos otorgados a través de programas gubernamentales no se consideran ingresos sujetos al pago.

Hace tan solo unas semanas comenzaron a hacerse virales algunas notas en las que se aseguraba que el SAT supuestamente estaría cobrando ISR a las personas que reciben alguna pensión.

Sin embargo, el pasado 5 de junio la dependencia salió a desmentir estos rumores y aseguró que dicha información es completamente falsa.

A través de una tarjeta informativa difundida en su cuenta oficial de X, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que en ningún momento ha confirmado la aplicación de una medida de este tipo.

“Es totalmente falso que esta institución haya confirmado la aplicación de dicha medida”, señaló el organismo.

Foto: @SATMX

Además, recordó que la Ley del ISR establece claramente cuáles son las pensiones que están exentas y cuáles deben presentar declaración anual y pagar dicho gravamen.

De acuerdo con el SAT, la gran mayoría de los pensionados en México están libres del pago de este impuesto por los ingresos que reciben por concepto de pensión.

Y por si quedaba alguna duda, el SAT también aclaró que es falso que las personas que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deban pagar este impuesto.

Según explicó la autoridad fiscal, el artículo 90 de la Ley del ISR establece que los apoyos económicos otorgados a través de programas gubernamentales no se consideran ingresos sujetos al pago.

Finalmente, el SAT rechazó cualquier intento de generar confusión entre la ciudadanía mediante información falsa e invitó a la población a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales.