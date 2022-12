Auto choca contra puesto de tacos en CDMX y deja varios heridos

No cabe duda que uno ya no se puede salvar de toparse con los malos conductores, pues el peligro ya no sólo está en las carreteras, sino también en cualquier lugar donde no necesitemos estar dentro de un auto. Para prueba lo ocurrido la madrugada de este 3 de diciembre en un puesto de tacos de CDMX.

La madrugada de este sábado un coche terminó estrellándose contra un puesto de tacos ubicado en el cruce de Avenida Universidad y Torres Adalid, en la colonia Narvarte Oriente de la alcaldía Benito Juárez, esto luego de que el conductor manejara a exceso de velocidad.

Foto: @Enlace247 (Twitter)

Un coche chocó contra un puesto de tacos en la colonia Narvarte de CDMX

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, el puesto de tacos en cuestión estaba semifijo. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y atendieron a nueve personas que resultaron heridas luego de que el coche impactara el negocio.

En imágenes compartidas por el C5 de la CDMX podemos ver a las ambulancias de la Cruz Roja atendiendo a las personas el lugar.

#Precaución???Servicios de emergencia brindan los apoyos correspondientes en accidente vehicular sobre Av. Universidad y Torres Adalid, colonia Narvarte Oriente, @BJAlcaldia.



?Alternativas: Eje 1 Poniente y Calle Luz Saviñón.#911CDMX #C5ConConfianza pic.twitter.com/p86nX8qcFK — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 3, 2022

Por otro lado, medios como Excélsior indican que detuvieron al sujeto responsable a quien presentarán ante las autoridades, pues al parecer manejaba en estado de ebriedad. Algo que hasta el momento no ha sido confirmado por la Fiscalía de la CDMX.