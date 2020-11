¡No la compres! Cofepris alerta por venta ilegal de vacuna contra la influenza en redes sociales

Otra más de nuestro México mágico… dice la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (osea, la Cofepris), que si te topas con algún anuncio, oferta o promoción de la vacuna contra la influenza en internet o redes sociales, ¡no la compres! Por tu propia seguridad.

Pasa que el pasado 16 de octubre, la Cofepris dio el pitazo a la población (mediante una alerta sanitaria) sobre el robo de un lote de la vacuna contra la influenza Vaxigrip al IMSS, y desde entonces ha recibido muuuchas denuncias relacionadas con la venta ilegal de ésta a través de internet y redes sociales.

La Cofepris publicó un comunicado este domingo para avisar sobre estas denuncias porque Vaxigrip, producida por el laboratorio Sanofi Pasteur, es una vacuna contra la influenza exclusiva para el Sector Salud. En español… su aplicación sólo se puede y debe hacer en centros de salud públicos y de manera gratuita. Va otra y vez y en negritas… ¡de manera gratuita!

Cofepris advierte riesgos de comprar la vacuna contra la influenza en internet o redes

Pero como seguramente no faltará por ahí algún Don Millonario al que no le importe gastar con tal de no ir y formarse a un centro o clínica de salud pública, es necesario advertir que la cosa no es tan fácil. Cofepris también menciona en su boletín los riesgos de adquirir una vacuna robada como la que se anda vendiendo en internet y en redes sociales.

Toda vacuna, ya sea contra la influenza o las que pronto se distribuirán por todo el mundo contra el coronavirus, necesita una serie de condiciones en su almacenamiento para mantener la temperatura requerida, y así su seguridad y eficacia. El laboratorio que la produce y el Sector Salud de nuestro país conocen y procuran esas condiciones, pero seguramente no ocurre lo mismo con dosis robadas.

Por todo lo anterior, la Cofepris emitió una serie de recomendaciones, empezando por no adquirir Vaxigrip ni en internet, ni en redes sociales, ni en farmacias particulares, ni en hospitales privados… eso implica riesgos muy serios para la salud. Repetimos, esta vacuna contra la influenza es gratuita y exclusiva del Sector Público.

Cofepris informó que las dosis robadas en octubre pasado tienen el número de lote U3J491V y fecha de caducidad para junio del 2021, así que si te llegas a encontrar con la venta de una vacuna con estos datos, ¡ojo, mucho ojo! No la compres y avísale a las autoridades sanitarias en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias