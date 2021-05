¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, es un cohete chino que caerá “sin control” a la Tierra

Todo lo que sube, tiene que bajar: la regla más básica de la gravedad terrestre. Si se tratara de una manzana en la mollera, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando estamos hablando de un cohete chino de 22 toneladas, que además viene echo la mother desde la estratosfera… entonces sí estamos en un problema.

Astrofísicos, expertos espaciales e incluso el Pentágono han advertido que este gigantesco pedazo metálico se aproxima a una caída sin control de regreso la Tierra.

De acuerdo con las estimaciones, publicadas en CNN por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, este cohete chino estaría entrando a la atmósfera en cualquier momento del fin de semana. ¿Lo más preocupante? No se sabe, todavía, en qué lugar podría caer.

Además, como les contábamos al principio, es un armatoste de 22 toneladas que podría ocasionar un verdadero desgarriate.

Normalmente, señalaba un vocero del Departamento de Defensa, la basura espacial se quema al entrar a la atmósfera de la Tierra, pero cuando hablamos de un objeto tan grande como este cohete chino, es posible que algunos pedazos causen daños graves si caen en zonas habitadas.

“Potencialmente, no es nada bueno”, comentaba Jonathan McDowell, un astrofísico de Harvard entrevistado por The Guardian.

El especialista recuerda que esto ya había sucedido en alguna ocasión hace años y dañaron fuertemente algunos edificios en África. “La última vez que lanzaron uno de esos cohetes terminamos con enormes varillas de metal volando por el cielo y dañando algunos lugares en Costa de Marfil”, señaló McDowell. “Fuimos muy afortunados de que nadie saliera herido”.

Y ahora, alertan las agencias internacionales, estamos cerca de que vuelva a suceder.

¿De dónde salió este cohete chino?

Bueno, el cohete chino que está poniendo en riesgo el changarro fue lanzado apenas en abril pasado. Se trataba del primer módulo del ambicioso proyecto llamado Heavenly Harmony, una estación espacial de China con espacio para tres tripulaciones que, además, cuando este funcionando en 2022, espera ser un lugar con constante presencia humana en el espacio.

El cohete que comenzó todo… pues ya viene de regreso, sin una ruta controlada y con varias preocupaciones.

Actualmente, esta orbitando la Tierra cada 90 minutos, a una velocidad estimada de 27 mil 600 kilómetros por hora. Se encuentra a una altura de 300 kilómetros, pero va bajando poquito a poquito.

La realidad es que no esperan que dañe ciudades ni poblaciones, pero las posibilidades no son cero. “El riesgo de que te golpee es increíblemente pequeño así que no perdería el sueño por esta amenaza”, bromeaba McDowell, el astrofísico de Harvard. “Pero podría pasar”.

Mientras ese tamalazo del cohete chino se confirma, o no, puedes seguir la ruta en el sitio de Space-Track.org