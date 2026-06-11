Lo que necesitas saber: tampoco se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en hoteles, clubes, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, salones de baile y salas de cine.

Quienes pensaban disfrutar de una buena licuachela en los alrededores del estadio durante el Mundial 2026 tendrán que cambiar de planes, pues la Gaceta Oficial de la Ciudad de México informó que varias colonias de Tlalpan tendrán Ley Seca durante los días de partido.

Y es que para evitar incidentes y mantener el orden durante la Copa del Mundo, las autoridades decidieron suspender la venta de bebidas alcohólicas en algunas colonias cercanas al Estadio Ciudad de México.

La restricción aplicará de las 00:00 a las 24:00 horas los días 11, 17, 24 y 30 de junio de 2026, así como el 5 de julio de 2026, fechas en las que se disputarán encuentros mundialistas en la CDMX.

Pero ojo, no aplicará en todo Tlalpan

Antes de que cunda el pánico entre los aficionados, es importante aclarar que la medida no abarcará toda la alcaldía, sino únicamente cinco colonias ubicadas en las inmediaciones del estadio.

Foto: Portal Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Estas son:

Villa Lázaro Cárdenas

San Lorenzo Huipulco

Isidro Fabela

Toriello Guerra

Vergel del Sur

Y… ¿Cuáles son los lugares donde no se venderá alcohol?

La medida afectará a negocios donde se venden bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento que cuente con permiso para comercializar alcohol.

Además, tampoco se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en hoteles, clubes, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, salones de baile, salas de cine y otros establecimientos ubicados dentro de las colonias donde aplicará la restricción.

Foto: Shutterstock

¿Y de cuánto podría ser la sanción?

Así que ojo con querer pasarse de listo pues de acuerdo con las disposiciones publicadas por las autoridades capitalinas, incumplir la Ley Seca puede derivar en distintas sanciones.

Estas puede ir desde un arresto de hasta 36 horas hasta multas económicas que podrían alcanzar los 293 mil 275 pesos, dependiendo de la falta cometida y de lo que determinen las autoridades correspondientes.

Aficionados México y Corea del Sur.

Definitivamente, una cantidad que sale bastante más cara que unas cuantas chelas.

Así que sí, quienes tenían pensado acompañar los partidos con unas chelas en los alrededores del Estadio Ciudad de México tendrán que tomar sus precauciones.