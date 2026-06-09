Lo que necesitas saber: A la distancia se han desplegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con policías de tránsito y personal de la CNDH.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y, con ello, los ojos de buena parte del mundo estarán puestos sobre México. En este contexto, distintos colectivos y organizaciones han anunciado movilizaciones para visibilizar sus causas.

Y es por eso que el día de hoy el colectivo que busca justicia por los estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 tomó la caseta de cobro de Tlalpan, en la autopista que conecta la CDMX con Cuernavaca, dándole paso libre a los automovilistas.

Con pasamontañas y bolardos de plástico, bloquearon algunas entradas y salidas, mientras que en otros accesos levantaron las plumas de la caseta para que los automovilistas pudieran pasar sin costo.

A la distancia se han desplegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes portan escudos y extintores, junto con policías de tránsito y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se espera que durante el día lleguen los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, quienes anunciaron que hoy llevarían a cabo movilizaciones con la intención de que se siga investigando lo sucedido durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y lograr encontrar a sus hijos.

Por ahora queda ver cómo se desarrolla esta movilización que, hasta el momento, se mantiene pacífica. Lo cierto es que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, las familias siguen saliendo a las calles para exigir respuestas y que el caso no quede en el olvido.