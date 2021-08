Las vacunas contra COVID Sputnik V y AstraZeneca han dado mucho de qué hablar este fin de semana. Pero no lo decimos sólo porque en CDMX se pusieron a aplicar una en lugar de la otra por eso de que el biológico ruso se agotó, sino porque diferentes estudios muestran que combinar ambas fórmulas podría no ser mala idea.

El Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), que se la pasa promoviendo los resultados en cuanto a eficacia y otros índices de la Sputnik V, informó este viernes que diversos estudios muestran que combinar la vacuna rusa con la de AstraZeneca no ha mostrado efectos adversos como para decir que no es seguro.

El FIDR citó estudios realizados en Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Rusia y Argentina, los cuales se han llevado a cabo desde principios de este año. Hasta ahora, los resultados preliminares de dichos estudios muestran que la eficacia de la inmunización se mantiene en las personas inyectadas y no hay reacciones graves.

“El análisis intermedio de los datos evidencia altos indicadores de seguridad para el uso combinado de los fármacos, con ausencia de efectos secundarios, así como de casos de infección del coronavirus después de la vacunación”, indicó el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, citando los resultados publicados por agencias como Télam, de Argentina, así como un comunicado del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Interim analysis of the data demonstrates a high safety profile for the combined use of the vaccines with no serious adverse events or cases of coronavirus after vaccination. #RDIF @sputnikvaccine @AstraZeneca @UniofOxford

Cabe mencionar que los resultados ya definitivos se darán a conocer a lo largo de agosto, pero por ahora, el Fondo Ruso señala que la posibilidad de combinar vacunas parece seguro. Además, en los ensayos no sólo se combinó Sputnik V con AstraZeneca, también se probó combinar la vacuna rusa con biológicos como los de Sinopharm y Moderna.

El Fondo de Inversiones Directas resaltó también la importancia de esta clase de estudios por eso de que no dejan de surgir nuevas variantes de COVID-19 en diferentes países del mundo. Para los rusos, es crucial que los fabricantes unan esfuerzos y hagan ensayos para ver si combinar vacunas resulta seguro y puede convertirse en una estrategia para combatir a las nuevas variantes del virus.

RDIF welcomes positive preliminary results of the ongoing study on the combination of the Sputnik Light with Sinopharm and AstraZeneca in the Province of Buenos Aires, announced today, which did not show any serious adverse events. 👇

https://t.co/8dK4SlWaCy

— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 31, 2021