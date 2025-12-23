Lo que necesitas saber: Senado aumentó 40% su gasto en comidas, entonces los mexicanos les pagamos casi 25 millones de pesos en 2025

Podrán faltar servicios en nuestras casas, pero jamás permitiremos que algo le haga falta a nuestros legisladores preciosos. Y es que gracias a nuestro esfuerzo, el Senado ha podido gastar aproximadamente 25 millones de pesos en comidas —todas con cargo al dinero público, por supuesto.

De acuerdo con una investigación de Excélsior, los senadores se agarraron rienda suelta en 2025 y en un año aumentaron 40% su gasto en comidas.

Mexicanos pagamos 20 millones de pesos en comida del Senado

La periodista legislativa Leti Robles de la Rosa publicó recientemente una investigación sobre los gastos gastronómicos en el Senado que nos dejó sin palabras.

Es que hasta gusto da ver que tenemos tan bien atendidos a los Senadores y sus comidas // Foto:@senadomexicano

En los primeros nueve meses de este año —de enero a septiembre— se gastaron 18.8 millones de pesos en servicios de comida.

Eso equivale a más de 2 millones de pesos al mes. Entonces, si ajustamos las cuentas a que termine el año 2025, considerando que no nos ensartaron también sus cenas navideñas, los mexicanos les pagamos cerca de 25 millones en comidas al Senado.

De acuerdo con Excélsior, estos gastos, además estuvieron variados:

Buffet en 73 sesiones

Servicio en 2,530 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores.

Alimentos en 378 servicios para órganos de gobierno.

Comida en 826 reuniones para grupos parlamentarios.

Servicio de cafetería en 483 reuniones de trabajo.

Otro punto interesante de la investigación de Leti Robles de la Rosa está en que estos contratos son nuevos. La periodista revela que en 2024 habían cancelado los anteriores contratos de comida con una empresa “con el argumento de que el costo implicaban corrupción”, pero llegaron a una serie de empresas nuevas como proveedoras.

Mexicanos trabajando duro para llevar comidas… a la mesa del Senado // Fotos: @senadomexicano

Y al final, los gastos de comidas del Senado de 2024 comparados con 2025 han aumentado casi el 40%. ¿A poco no se siente bonito trabajar tan duro para siempre llevar comida a las mesas del Senado?