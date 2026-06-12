Lo que necesitas saber: Por mayoría de votos, los legisladores aprobaron iniciar este juicio político contra el mandatario, acusado de triangulaciones de recursos públicos y presunto peculado.

Si algo nos acaba de enseñar el gobernador Samuel García es que no debemos confiarnos y entrar en “modo party” ni siquiera en el Mundial. ¿Por qué lo decimos? Resulta que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político en su contra.

Foto: samuel_garcias

Comisión Anticorrupción aprueba iniciar juicio político contra Samuel García

Así como lo leíste. Este viernes, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra Samuel Garcia, acusado de triangulaciones de recursos públicos y por corrupción.

Por mayoría de votos, los legisladores decidieron dar inicio a este proceso y turnarlo al Pleno del Congreso de Nuevo León donde se analizará si continúa o no.

Peeero de momento, el gobernador deberá poner pausa a su “modo party”, pues deberá rendir declaración en un plazo de 15 días hábiles. Aunque, podrá hacerlo de manera presencial, escrita o por medio de un abogado.

Y exactamente, ¿de qué se le acusa?

Esto comenzó a finales de mayo, cuando Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

De acuerdo con la denuncia, el gobernador habría realizado operaciones de triangulación de millones de pesos de recursos públicos a empresas vinculadas con él.

Aunque lo que está llamando la atención de todo el asunto es que, curiosamente, a pesar de que el juicio fue impulsado por Morena, dos de sus legisladores no se presentaron a votar.

En fin, habrá que estar pendientes del caso para ver en que termina este juicio político en contra del actual gobernador de Nuevo León.