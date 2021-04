¿Amá, pidió un cocodrilo? Compraron pescado en línea y les llegó un reptil vivo

Con esto de la pandemia de COVID, se han vuelto más comunes las compras en línea, tanto de objetos para el hogar, de uno que otro gusto innecesario y hasta de comida para cuando da flojera cocinar; sin embargo, hay ocasiones en que no llega lo que uno pide. Como lo que pasó recientemente en China, donde una familia pidió pescado en línea pero les llegó un cocodrilo vivo… Así, casual…

De acuerdo con información de Global Times, medio de comunicación chino, a una familia de este país se le ocurrió pedir pescado en línea, pero cuando les llegó el paquete no encontraron su pedido; en lugar del alimento que pensaban preparar, les llegó un cocodrilo vivo.

Sí, esta familia originaria de Dezhou, una comunidad localizada en la provincia china de Shandong, decidieron comprar pescado en línea, pero cuando por fin les había llegado su pedido, lo único que encontraron fue un cocodrilo siamés de medio metro de largo y de unos tres a cuatro meses de edad.

Luego de darse cuenta del extraño paquete que habían recibido, sellaron nuevamente la caja donde llegó y como no sabían si representaba un riesgo para ellos, mejor decidieron llevar al cocodrilo a la policía local para que los ayudaran. Mientras tanto, el servicio de paquetería dio a conocer que no permiten el envío de animales vivos, por lo que castigarán al distribuidor.

Fish purchased online by a resident in E China’s #Shandong Province recently turns out to be a highly aggressive but critically endangered Siamese crocodile. https://t.co/xc9fBurGEy

— Global Times (@globaltimesnews) April 25, 2021