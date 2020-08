Groserías y palabras sin sentido: Así dos ‘intérpretes’ de lengua de señas en la mañanera de AMLO

La primera vez que una o un interprete de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) tradujo la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en vivo fue el 7 de febrero de 2019. Desde entonces es común que al menos tres traductores se turnen la comunicación por señas dirigida a personas sordas o con discapacidad auditiva no solo en la mañanera, sino en todas las conferencias gubernamentales.

Esto con el objetivo de hacerlas inclusivas y que la información que en ellas se ofrece a la población llegue también a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva y necesiten que alguien les traduzca en tiempo real.

El asunto es que parece que esto se les olvidó y usando el científico método del “haiga sido como haiga sido” pusieron intérpretes –no sabemos si lo son o solo tomaron un curso veloz– que además de no traducir lo que el presidente estaba diciendo, interpretaron palabras sin sentido, inventaron algunas señas y en algunas partes mejor se detuvieron.

No, no es broma. Acá les dejamos esta joya de video publicado en redes sociales por la mamá de un niño sordo que se dio cuenta que las señas de las interpretes de esta conferencia no tenían sentido.

Aquí un claro ejemplo de cuando se quiere APARENTAR ser “Inclusivos” y terminan violando los Derechos Humanos conquistados por una Comunidad.

RESPETO A LOS SORDOS #exigimosinterpretesprofesionales #LSM #gruposvulnerables pic.twitter.com/JCj3szafZE — Lucero López (@LuceroLC08) August 11, 2020

Como podemos ver en el video, la intérprete en cuestión medio hace las señas de ‘gobierno’, ‘turistas’, ‘febrero’, ‘presidente’, ‘coronavirus’ y demás palabras, ni siquiera frases coherentes. El asunto es que algunas señas se las inventa e incluso en alguna parte dice ‘prostituta’, ‘chupar pechos‘ o de plano se pone a hacer las señas solo de letras, así, sin sentido… ¿qué tiene que ver con el mensaje del presidente? Nosotros tampoco sabemos.

El presidente y el reportero en cuestión hablan del manejo de la pandemia por COVID-19, del papel de Hugo López Gatell, del número de fallecimientos.

El asunto es que no solo es ella. En la conferencia del pasado viernes 7 de agosto desde Cabo San Lucas, en Baja California Sur, aparecen al menos dos intérpretes traduciendo como coloquialmente se dice ‘con las patas’.

Comunidad de personas sordas en México

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay un total de 4 millones 527 mil 784 personas con alguna discapacidad. De este total, 498 mil 640, el 12.2%, tienen alguna limitación para escuchar y 401 mil 534, el 8.3% para hablar o comunicarse.

En este sentido, la Lengua de Señas Mexicana es la que utilizan las personas sordas en México y como toda lengua posee su propia sintaxis, gramática y léxico.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, los medios de comunicación deben implementar el uso de tecnología o intérpretes de LSM para que la comunidad de sordos pueda acceder al contenido de la programación y tenga facilidades para la comunicación.

Sin embargo lo que hicieron estas traductoras en la conferencia de presidente más que una falta a legislación mexicana y a la ética de un intérprete de LSM, es una gravísima falta de respeto a las personas sordas en México.

¿Qué se hizo mal?

Para confirmarnos que en verdad las intérpretes de la conferencia presidencial no sabían lo que hacían y para hablar de lo que eso significa, platicamos con Mónica Labra, quien tiene 17 años de experiencia dando clases de LSM y siendo intérprete y es fundadora del Centro Psicopedagógico Integral YADID.

¿Qué es lo que las intérpretes hicieron mal?, fue la primera pregunta y la respuesta fue “absolutamente todo“. Así de mal está la cosa. Mónica nos explica que lo único que hicieron bien fue vestirse de negro.

Para que uno pueda ser intérprete existe un código de vestimenta -que es vestirse de negro- también y ese es el único punto a su favor.

“Está mal cómo están paradas, está mal cómo gesticulan, está mal el movimiento y la ubicación de sus manos”, afirma la intérprete de LSM.

La Lengua de Señas se maneja en dos partes: por un lado está la dactilología que es el deletreo de las palabras y lo otro son los ideogramas o señas que son movimientos de la mano para idear una palabra.

“Aunque no sepas nada de lengua de señas, si tu ves el video hubo un momento en que ellas estuvieron deletreando, hicieron una seña por cada vez y dejaban mucho tiempo entre esa seña y otra. Ahí es cuando están deletreando, ni siquiera el deletreo lo hacen bien. El ideograma es el movimiento que ellas están haciendo con las manos para decir una palabra, el problema es que el movimiento que ellas hacían era o inexistente o que el movimiento decía otra palabra“, explica Mónica Labra.

Debido a que el LSM es con las manos, si el movimiento se modifica un poco en orientación la palabra cambia totalmente y es por eso que las intérpretes de la conferencia dicen ‘prostituta’ o ‘chupar pechos’, palabras que no tienen sentido en el contexto de lo que decía el presidente.

Además, esta lengua va a compaña de gesticulaciones para acompañar el ideograma o la seña. La mayoría del tiempo las dos mujeres o se quedan completamente quietas o su cara es inexpresiva.

“Como intérprete no te puedes quedar callado, tienes que dar continuidad a lo que se está diciendo”, afirma.

“La inclusión es más que una buena intención”

Una de las cosas que más preocupan y que Mónica destaca, es cómo estas “intérpretes” llegaron a traducir una conferencia presidencial transmitida por televisión abierta en cadena nacional. Afirma que ser la inclusión y ser intérprete de la Lengua Mexicana de Señas es un compromiso personal ético y social.

Aunque la pregunta del millón es ¿quién las contrató y no les pasó un filtro? también la cuestión es por qué, ellas al no tener el nivel de conocimiento y práctica requerido, aceptaron participar en esta conferencia.

Desafortunadamente en México no existe una institución o un marco legal que regule la interpretación de LSM por lo que en lo que respecta a estas dos intérpretes, no habrá consecuencias legales por la violación de los derechos de las personas sordas.

Mónica deduce que tal vez tomaron uno o dos cursos exprés de LSM o tal vez tengan un diploma por parte de alguna asociación o institución -no sabemos cuál- y ya con eso ofrecieron sus servicios como intérpretes.

La pregunta entonces es y seguirá siendo ¿y luego?

Acá les dejamos el video de la conferencia, se trata de las primeras dos intérpretes que aparecen. Como explica Mónica, aunque no sepas Lengua de Señas se puede ver como están un tanto confundidas, que se quedan calladas o que de plano ponen cara de “what”.