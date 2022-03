Consejo de Europa expulsa oficialmente a Rusia; es la primera vez que ocurre

Nunca en la historia del Consejo de Europa uno de los miembros había sido expulsado, hasta ahora. Después de 26 años de ser miembro, recientemente el Consejo expulsó a Rusia y bajó su bandera del Palacio de Europa.

Pero ¿qué implica? ¿Lo sacaron o se salió?

russian flag lowered at the palace of europe.

after 26 years of membership, russia has officially been expelled from the council of europe.

it’s the first time a member state has been kicked out. pic.twitter.com/LHAELlwu6z

— ian bremmer (@ianbremmer) March 17, 2022