Uy, pues perdón: La cónsul Isabel Arvide vuela en primera clase y culpa a reporteros por “llenar” el avión

Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul (Turquía), ha estado envuelta por la polémica desde que AMLO le dio ese cargo el año pasado a pesar de no tener ningún tipo de experiencia diplomática. Sí, hablamos de la misma que se “popularizó” a mediados de abril por una serie de audios donde se le escucha regañar y gritar a sus empleados, olvidándose por completo de lo que debería distinguirla: la diplomacia.

Y como si le gustara estar en el ojo del huracán, Isabel Arvide ya volvió a colocarse en tendencia en redes sociales por nuevas declaraciones que neta no sabemos ni en qué categoría colocarlas. Pero a ver, ahí te va el chisme.

Cónsul culpa a reporteros por “obligarla” a viajar en primera clase

Resulta que la cónsul fue captada este fin de semana en primera clase (sí, a pesar de tooooodo el bla bla bla que se avientan los integrantes de la 4T sobre la austeridad) de un vuelo que partió de la Ciudad de México rumbo a Quintana Roo, estado donde AMLO tiene planeadas algunas actividades.

En un video difundido en redes sociales se le ve bien cómoda en la primera clase del vuelo, pero al darse cuenta de que la andaban grabando, usó una revista para intentar pasar desapercibida… obviamente no lo logró.

La cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, viajó esta tarde en primera clase en vuelo comercial de la Ciudad de México rumbo a Chetumal, Quintana Roo; para evitar que fuera vista, se tapó con una revista pic.twitter.com/YkpU9Ige9c — El Universal (@El_Universal_Mx) May 2, 2021

Pero ante los cuestionamientos por lo sucedido, a Isabel Arvide no se le ocurrió mejor excusa para justificar su viaje en primera clase más que decir que fue por culpa de los reporteros (¿¿??). Oh sí, la cónsul básicamente explicó que viajó en primera clase porque no le quedó de otra, pues dijo que el vuelo iba lleno de reporteros.

“Tuve que pagar 600 pesos más para viajar en este vuelo, porque todo el avión iba tomado por ustedes”, dijo la cónsul. “Los responsabilizo, el avión venía lleno por ustedes” (¡Uuuuy, pues, perdón!).

“Al Presidente no se le dice que no” (frase célebre de Isabel Arvide)

Ah pero eso no es todo por lo que las redes sociales no paran de hablar de ella. La cónsul se aventó otra frase que deja más que claro lo que todos sabemos pero no nos dejan de decir sobre la relación entre AMLO y todos los militantes de la 4T… que nadie se atreve a contradecirlo.

Así mero, cuando un reportero le preguntó por qué fue nombrada cónsul sin experiencia diplomática alguna, ella se limitó a decir que a AMLO “se le dio su gana” nombrarla (…ah, bueno). Y pérame, falta más. Después de eso le preguntaron que por qué aceptó el puesto, y ella dijo: “porque al Presidente no se le dice que no”.

La cónsul de México en Estambul Isabel Arvide viajó esta tarde a Chetumal, Quintana Roo, desde la Ciudad de México. Explicó por qué voló en primera clase y argumentó su nombramiento diplomático. @laoctavadigital pic.twitter.com/PKN6FfYjMA — Gaspar Vela (@gasparvela) May 2, 2021

🔴La cónsul de Estambul, luego de viajar en primera clase: -¿Cuál es su experiencia diplomática? ¿Por qué está ahí?

-A mí me nombró el Presidente, porque le dio su gana nombrarme.

-¿Usted por qué aceptó?

-Porque al presidente no se le dice que no.pic.twitter.com/cRsc22QtYy — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) May 2, 2021

En fin, así una de nuestras representantes en el extranjero.