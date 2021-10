Ah chale: EU pidió a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas tras las balaceras en Matamoros

Pues la neta era de esperarse, pero no deja de sentirse gacho dar esa imagen ante los ojos del mundo. El Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros ya emitió una alerta de viaje y recomendaciones de seguridad luego de las balaceras y enfrentamientos que se dieron en esa ciudad, allá en Tamaulipas.

Justo antes de irnos a dormir la noche del pasado viernes 22 de octubre, fuimos testigos de cómo se pusieron las cosas allá en Matamoros. Los videos de las balaceras, enfrentamientos y bloqueos están de terror, y fue inevitable no preocuparse por la crisis de seguridad que se vive allá en Tamulipas.

Ah chale: El Consulado de EU ya emitió alerta de viaje por las balaceras en Matamoros

Estados Unidos pide a sus ciudadanos no ir a Tamaulipas

Y pues sí, las autoridades de Estados Unidos no dejaron pasar una noche tan violenta sin pensar en sus ciudadanos. Fue por eso que lanzaron un comunicado donde les piden no viajar a Matamnoros; bueno, en realidad les pidieron no viajar a todo el estado de Tamaulipas.

En el comunicado que publicaron indican que todos los funcionarios de dicho Consulado tendrán restringida la movilidad. Sólo podrán moverse de su casa al trabajo, hacia los puertos de entrada y salida del estado durante el día, y se resguardarán a partir de las 7 de la noche.

Y como te comentaba antes, emitieron una alerta de viaje a todo Tamaulipas por el riesgo de que sus ciudadanos sean víctimas de “delitos y secuestros”. También publicaron un serie de acciones a tomar tras las balaceras del viernes:

Evaluar su seguridad personal y movimientos en Matamoros

Estar pendiente de las noticias locales

Seguir las instrucciones de los funcionarios locales y, en caso de emergencia, llamar al 911

Evitar multitudes

Mantener un perfil bajo

Tener cuidado de su entorno

Revisar sus planes de seguridad personal y comunícarse con el Consulado o la Embajada de los EE. UU. en caso de necesitar ayuda

La terrible noche que se vivió en Matamoros

Lo que pasó en Matamoros fue que las autoridades estatales y federales se enfrenataron con sicarios del Cártel del Golfo la noche del pasado viernes. En redes circularon videos de las balaceras en carreteras y plazas públicas como si se tratara de cualquier película o serie sobre narcotraficantes.

NUEVAMENTE SÉ REGISTRAN SITUACIONES DE RIESGO EN #MATAMOROS #TAMAULIPAS

ÉSTA NOCHE BLOQUEADAS LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD POR DELINCUENTES ARMADOS. pic.twitter.com/LM43xi6Rsx — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) October 23, 2021

Al final los enfrentamientos derivaron en la muerte de Ariel Treviño Peña, alias ‘El Tigre’, identificado como jefe de halcones del Cártel del Golfo y considerado un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos.