“Consulta de juicio a expresidentes, es violatoria”: Calderón pide a AMLO que lo deje de hostigar

Este 15 de septiembre (mientras se sigue cociendo el maíz para el pozole), Felipe Calderón señaló, por medio de su cuenta de Twitter, que la consulta para enjuiciar a expresidentes, es violatoria de las garantías individuales.

¿Qué declaró Felipe Calderón por la consulta ciudadana?

Después de que el tabasqueño mandara la solicitud al Senado para la consulta de juicio a expresidentes, Calderón indicó que era violatoria de estas garantías individuales: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de Vida, Honra y Dignidad.

Luego invitó a Andrés Manuel, a que si tiene pruebas contra él, las presente ante el fiscal, sin ninguna clase de consulta; pero si no, que lo deje de molestar: “Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”, declaró.

Incluso, apuntó que esta acción del presidente es un acto “corruptor de la Justicia”, pues para él es ejercer presión sobre fiscales y juzgadores, por medio de “la manipulación de la opinión pública”, con el uso de recursos públicos: “Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder”.

Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal , sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 15, 2020

“Confunde la República con Circo Romano”

Ya para finalizar, el expresidente dijo que López Obrador confunde la República con un Circo Romano, ya que, en lugar de acudir con pruebas a la Fiscalía, Calderón dice que “pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo”.

“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”: José María Morelos. ¿Quién es hoy, en el día de México, el fuerte y el arbitrario? Más respeto al ideal de nuestros próceres, P @lopezobrador_ — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 15, 2020

Hasta se dio tiempo de citar a José María Morelos: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Y luego agregó en forma de pregunta: “¿Quién es hoy, en el día de México, el fuerte y el arbitrario? Más respeto al ideal de nuestros próceres, López Obrador”.

En fin… Esta mañana, el presidente presentó un documento, donde solicita a la Cámara de Senadores, la realización de una consulta para enjuiciar a estos cinco expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.