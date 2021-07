El mensaje del subcomandante Galeano para apoyar a las víctimas en la Consulta Popular

Pasan los días y cada vez suena más la Consulta Popular que el INE (Instituto Nacional Electoral) realizará el próximo 1º de agosto con el objetivo de que la gente vote sobre el proceso para esclarecer las decisiones políticas que se tomaron en años pasados y, de esta manera, garantizar la justicia para las víctimas del Estado. Precisamente por las víctimas, el subcomandante Galeano llamó a participar u organizarse.

En el texto ‘Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta’ —publicado en Enlace Zapatista— el subcomandante Galeano (antes Marcos) desmenuzó la esencia de la Consulta Popular y cómo se articulan ciertos protagonistas que podrían usarla como una manera de legitimación o desacreditación.

Sin embargo, de acuerdo con el subcomandante Galeano, lo importante acá son las víctimas —de desapariciones forzadas, de la guerra sucia, de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, de desplazamiento forzado e incluso las familias de los niños y las niñas de la Guardería ABC o de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El subcomandante Galeano pide apoyar a las víctimas y participar en la Consulta Popular

“Piense usted en esa persona que se encuentra sola, buscando a su ser querido sin más fuerzas que las del vientre y del corazón, y, además, debe soportar las burlas y los desprecios de otras, otros que le dicen ‘se lo merecía’, ‘andaba en malos pasos’, ‘te quejas porque eres parte de la mafia del poder’, ‘es tu culpa porque no le educaste bien’.

Y que ni siquiera le dejan responder: ‘mi hija fue por un mandado a la esquina y ya no regresó’, o ‘fue a una fiesta’, o ‘mi niña tenía menos de 10 años’, o ‘mi marido venía del trabajo y lo mataron dos veces: una con balas, la otra con las mentiras de que era delincuente’, o ‘en lugar de recibir una foto de mi hija, hijo, graduándose, me entregaron el resultado de una prueba de ADN y un pedazo de hueso envuelto en una tira de la ropa que llevaba ese día, esa tarde, esa noche que, desde entonces, no cesa’.

O ni eso: el no lugar, ni viva ni muerta: desaparecida.

¿No sabrá así que no está sola? ¿No será que así descubre que no sólo no es la única en el dolor, también que hay otras que buscan verdad y justicia?”.

En seis puntos, el subcomandante Galeano expuso la necesidad de que la ciudadanía exprese su voz para que el Estado repare y atienda a las víctimas o sus familias —que llevan años reclamando justicia por casos que han quedado sin resolver o atender, ya sea por omisiones, impunidad o corrupción.

La apuesta, más allá de que grupos políticos se agarren de la Consulta Popular para desacreditar o legitimizar distintos intereses, es acompañar a las víctimas y de una buena vez demostrar que no están solas, que la ciudadanía ya hasta el tope y debe iniciar un camino hacia la reparación de los daños.

De no ser así, pocas serán las oportunidades para sumar voces de manera contundente y que quede registrada por un instituto electoral.

Otra manera para que estas voces se escuchen, de acuerdo con el subcomandante del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) es el activismo —mediante cartas, pronunciamientos y movilizaciones no sólo en los días previos al 1º de agosto o el mero día de la Consulta Popular, sino durante todo el año.

Los pueblos zapatistas

En el caso de las comunidades zapatistas, estas participarán de manera extemporánea, siguiendo los usos y costumbres, mediante asambleas.

Y en este caso, los resultados los compartirán con las organizaciones de víctimas de violencia, de búsqueda de personas desaparecidas y presos.

Además, quienes tengan la INE —que son pocos y pocas en estas comunidades— asistirán a la casilla para votar.

La pregunta de la Consulta Popular

Ya sea entre comunidades indígenas como en zonas urbanas, el llamado del subcomandante Galeano es el mismo: participar en la Consulta Popular pensando en apoyar a las víctimas.

Aquí mucho se ha hablado de que la consulta es especial para juzgar a expresidentes, pero el proceso también va enfocado a quienes el Estado les debe una respuesta.

La pregunta —y por la que el subcomandante Galeano llamó a votar por el “Sí”— es la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El 1º de agosto el INE instalará casillas para que la ciudadanía participe y AQUÍ puedes echarle un ojo a todo el proceso —desde cómo es la boleta hasta dónde ubicar tu casilla.

Si quieres leer el texto completo del subcomandante Galeano, AQUÍ puedes encontrarlo.