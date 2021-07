7 cosas que debes saber rumbo a la Consulta Popular sobre ex presidentes

Ya estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo la Consulta Popular sobre expresidentes y sus decisiones, que el INE llevará a cabo el próximo 1 de agosto en todo México.

Que si es vinculante, que cuántos debemos votar, que dónde encontrar la mesa donde votar, etc. Acá les dejamos todos los puntos que tienes que conocer antes de la Consulta Popular para que estés preparada o preparado.

¿De dónde salió la Consulta Popular?

El pasado 15 de septiembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Senadores una solicitud para la realización de una consulta popular sobre el enjuiciamiento de expresidentes del “periodo neoliberal”: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Después de la aprobación del Congreso y de la luz verde de la Suprema Corte de Justicia, se determinó la pregunta que aparecería en las boletas y la fecha a llevarse a cabo: el 1º de agosto del 2021.

De acuerdo con el INE, la consulta popular pretende que la ciudadanía apruebe o rechace, con apego al marco legal, que se lleven a cabo acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas en el pasado.

¿Cómo es la boleta?

El 1 de agosto los mexicanos que así lo decidan podrán acudir a la mesa que les corresponde y votar. La pregunta que encontrarán es:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Tendrán que decidir entre “sí” o “no”.

¿Dónde puedo ubicar la mesa para votar?

Para ubicar la mesa que te corresponde necesitas tener a mano tu sección electoral, un número que encontrarás en la parte delantera de tu credencial para votar. Ahora ingresa al sitio web ubicatumesa.ine.mx en donde seleccionarás el estado en donde vives, ingresarás la sección electoral y de manera automática te dirá la ubicación de la mesa en donde te toca acudir a votar.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se van a instalar un total de 56 mil 908 mesas receptoras en todos los estados del país. Particularmente en la Ciudad de México se instalarán 4 mil 814 mesas y 7 mil 703 en el Estado de México.

Cada una de mas mesas estará conformada por un presidente, un secretario, dos escrutadores y dos suplentes generales.

Es importante mencionar que no se van a desplegar mesas receptoras especiales como casillas especiales en las elecciones para ciudadanos que estén fuera de sus localidades. Es decir, que si no estás cerca de tu domicilio, no podrás acudir a votar en otra mesa.

Tienes de las 08:00 horas y hasta las 18 horas.

Si fuiste funcionario de casilla, probablemente te pidan ser funcionario de mesa

Para los funcionarios que se necesitan en las mesas receptoras, el INE anunció que visitaría a los funcionarios y funcionarias de casilla de las pasadas elecciones. El chiste es que también sean funcionarios en las mesas de la consulta popular.

Para esta consulta se requieren 285 mil 575 funcionarios y 9 mil 630 instructores asistentes.

¿Qué documentos necesito para ir a votar?

Es muy sencillo, solo necesitas tener tu credencial para votar con fotografía vigente y no estar suspendido en tus derechos políticos, es decir, en prisión.

Las credenciales que vencieron en 2019 y 2020 serán vigentes hasta el 1 de agosto del 2021, justo en el límite. En este momento, existen seis modelos de credencial vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto y acá te dejamos el sitio web en donde puedes verificar si tu credencial aún es vigente.

Si necesitas reponer o renovar tu credencial, acá te dejamos el link. Si cumples 18 años el 1º de agosto, puedes tramitar tu credencial y participar en la consulta.

¿Y los resultados de la consulta?

Los resultados serán obtenidos de los cómputos realizados por las Juntas Distritales del INE. Le toca al Consejo General realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados y validez. Además también le toca dar a conocer los resultados finales e informar a la Suprema Corte de la Nación.

A partir de la llegada del primer paquete de las mesas receptoras a la sede de la Junta Distrital (300 en todo el país), se comenzará el cómputo hasta que se compute el último paquete. En las 48 horas siguientes a que terminen los cómputos distritales, el Secretario Ejecutivo del INE dará a conocer el resultado al Consejo General del Instituto.

Luego, el Consejo General hará el cómputo total y la declaratoria de resultados 72 horas después.

Después de que pase el periodo de impugnaciones y sean resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se darán los resultados finales del cómputo nacional.

No habrá PREP y el Conteo Rápido y los Cómputos Distritales se harán la misma noche del 1º de agosto. Lo que sí se habilitará es un micrositio para que la ciudadanía pueda dar seguimiento en tiempo real a los cómputos.

¿Qué implican los resultados?

Este es uno de los asuntos más polémicos de la consulta.

De acuerdo con el INE, los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo cuando se determine que la participación total en la consulta sea de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

¿Qué significa que serán vinculatorios? El objetivo de la consulta es que la población decida si se toman o no acciones para analizar las decisiones que ex presidentes tomaron en el pasado, sobre todo aquellas fuera de la ley y que dejaron víctimas.

Entonces, si en la consulta participa más del 40% de los electores de México, la decisión tomada deberá acatarse: sí proceder o no proceder. Pero eso no significa que si se decide que sí, los ex presidentes irán a prisión de forma automática, sino que se iniciará un proceso de investigación.

En la Lista Nominal de Electores hay 93 millones 489 mil 989 personas, un 98.57% de cobertura respecto al padrón electoral. Si se necesita la participación de al menos 40%, estamos hablando de que tendrían que participar 37 millones 395 mil 995 personas.

En las pasadas elecciones intermedias de 2021 votaron el 52.6759% de los mexicanos inscritos en el padrón electoral, es decir 49 millones 959 mil 22 personas.

Para saber qué sí y qué no o cuáles son las implicaciones de la consulta, platicamos en #SopitasXAireLibre con Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial del CIDE.

“En una democracia que respeta derechos fundamentales, la justicia no se consulta”, nos explicaba Reyes.

“Todas las víctimas de la comisión de delitos tiene derecho a que se repare el daño, pero si les preguntamos en una consulta, también estaríamos preguntándoles si queremos que se les repare el daño. Y no podríamos hacer eso porque es una obligación que tienen las autoridades”, señalaba.

Resulta que la clave para saber lo que va a pasar con los resultados está en la palabra “esclarecimiento” de la pregunta. Es decir, las autoridades pueden iniciar un proceso para esclarecer qué fue lo que pasó, que no va a tener incidencia, necesariamente en lo penal. Lo que sí es que puede servir, al menos para saber qué fue lo que pasó con todos los hechos del pasado. “Jurídicamente, eso es lo que vamos a votar”, explica el experto.