Lo que necesitas saber: La "Alerta Presidencial" se envía en automático a todos los teléfonos en casos de sismo. Sin embargo, el mensajito ha despertado polémicas... así que mejor se cambiará.

Algunos hubieran jurado que, el pasado 8 de febrero, ya no se leyó “Alerta Presidencial” cuando se avisó del sismo… pero bueeeeno, igual fueron los nervios. Entonces, el dichoso mensajito todavía está en proceso de cambiarse y nuestras muy indecisas autoridades quieren armar una consulta para ver qué texto le gustaría a la población.

Alerta presidencial, sismo 2 de enero / Captura de pantalla

¿Cuándo se puede participar en la consulta?

La Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT) convoca en sus redes sociales a participar en la consulta pública para determinar qué mensajito sustituirá el Protocolo de Alerta Común, el cual, por el momento, sigue siendo “Alerta Presidencial” de manera predeterminada para todos los sistemas operativos que hay en el país.

De acuerdo con la convocatoria de la CRT, en la consulta pública pueden participar ciudadanía en general, así como especialistas, concesionarios y fabricantes… y si apenas se están enterando, van tarde, porque la consulta inició el pasado 3 de febrero y concluirá el día 16.

Sismo 16 de enero 2026 / Foto: @ClaraBrugadaM

¿Cómo se puede participar en la consulta?

Esta vez no será necesario salir a la calle y buscar alguna casilla para participar en la consulta. Ahí mismo en la página de la CRT se puede enviar la sugerencia del texto que suplirá el muy polémico mensaje de “Alerta Presidencial”.

Nomás se sugiere leer los textos de referencia, analizar el contenido del proyecto y, una vez hecho esto, ahora sí: proceder a redactar un nada jocoso comentario en el que se plasme la sugerencia del nuevo mensaje que se enviará a todos los teléfonos cuando se active la alerta sísmica.

Habrá cambio en Alerta Presidencial / Imagen: @CRTGobMX

¿Por qué se cambiará la “Alerta Presidencial”?

De acuerdo con Animal Político, la CRT recabará la información que llegue a su página, la analizará y por ahí de finales de febrero publicará los resultados, para que, en abril próximo, ya está operando el nuevo mensaje del llamado Protocolo de Alerta Común.

El cambio de la “Alerta Presidencial” fue solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que en redes se acusó que el mensaje que se envía a los teléfonos en caso de sismo fue llamado así (Alerta Presidencial) para que, hasta en esas situaciones, se le hiciera propaganda a la figura presidencial.

Sin embargo, las autoridades aseguran que no es así: “El término viene del estándar internacional de alertamiento temprano (…) en este sistema, las ‘Presidentials Alerts’ son las alertas de más alto nivel, que no pueden ser bloqueadas ni desactivadas”, se explicó en su momento… sin embargo, parece que las polémicas siguieron y, bueno, ya mejor cambiarlo de plano.