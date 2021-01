No se detiene: Adjudican en tiempo récord 30 contratos para el proyecto Cultural Bosque de Chapultepec

El proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec no se detiene —como todos los proyectos que tienen prioridad para el gobierno de AMLO— y hoy se sabe que en los últimos días de diciembre de 2020, se asignaron 30 contratos en un tiempo límite de 10 días.

De estos, 12 están destinados a obra pública, nueve para anteproyectos y proyectos ejecutivos y otros nueve para estudios y consultorías. La nota de este escenario, ha sido el número y la rapidez con la que se asignaron estos contratos —que juntos llegan a 47.7 millones de pesos con IVA (Impuesto al Valor Agregado) incluido, de acuerdo con información de Reforma.

Los contratos en el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

Se trata del proyecto cultural más importante del gobierno de AMLO —que tiene como objetivo hacer del Bosque de Chapultepec el espacio cultural más grande e importante del mundo— y que en medio de la pandemia de COVID-19 ha continuado con la evaluación de contratos u otros subprouyectos.

Y para llevarlo a cabo, el gobierno Federal contempla invertir ocho mil 775 millones de pesos.

De acuerdo con Reforma, los recursos de estos 30 contratos se suman al de 187 millones de pesos ganado por Fredel Ingeniería y Arquitectura para la construcción de la Calzada Flotante Los Pinos —que iba a iniciar el 15 de enero, pero aún no ha comenzado por la pandemia.

Luego la empresa IIIMSA ganó un contrato —el 28 de diciembre— por 6.8 millones de pesos precisamente para supervisar la obra de la Calzada Flotante, con vigencia hasta agosto de este año.

A estas obras se suman las rehabilitaciones en el Parque de Cultura Urbana, la zona del Parque Clausell y Paso del Conejo, el Paseo Memorial, el entorno del Manantial y la Emita Vasco de Quiroga cuyo costo será de 216 millones de pesos, en tanto que para la rehabilitación en Molino del Rey y Alencastre aún no hay convenios.

Otros puntos considerados para la remodelación son los museos de Arte Moderno, Antropología e Historia, Historia Natural, Castillo de Chapultepec y Rufino Tamayo, que en sus etapas iniciales costarán 100 millones de pesos.

Como saben, se trata de un megaproyecto que igual incluye una nueva sede de la Cineteca Nacional y la Bodega Nacional de Artes y Talleres de Artes y Oficios, la interconexión del Jardín Botánico y la calzada peatonal en Chivatito que unirá la primera sección con el parque Rosario Castellanos, en la Segunda Sección.

Adjudicaciones directas

Aunque la Secretaría de Cultura ya había armado un estudio de costo beneficio de este complejo cultural, el gobierno de CDMX hizo su propia evaluación en rollos de plusvalía inmobiliaria —en las calzadas flotantes y análisis de demanda— y pues para esto, las adjudicaciones fueron directas por recursos menores a un millón de pesos.

Aún queda pendiente la publicación del fallo de adjudicación directa valuada en casi 20 millones de pesos y que deberá incluir los estudios de impacto ambiental, hídricos, consulta ciudadana y manejo de residuos.

El mayor proyecto cultural del gobierno de AMLO

El artista veracruzano Gabriel Orozco es el encargado de llevar la batuta de este proyecto —desde su concepto— junto con la Secretaría de Cultura.

Y aunque es sumamente ambicioso como una opción para abrir más espacios culturales y acercar a la comunidad a ellos, durante este tiempo han surgido cuestionamientos y críticas.

¿Por qué? Organizaciones civiles han señalado que no existe un estudio de impacto ambiental y aún así ya se llevaron a cabo las asignaciones de contratos además de que no se ha tomado en cuenta la participación otros grupos culturales y han acusado que, en realidad, es un proyecto “unipersonal” en un espacio que ya no necesita de más museos, ni infraestructura, sino de la preservación del medio ambiente.

Aún así, el megaproyecto sigue.