Hasta el 16 de marzo, México sumó 82 casos confirmados de coronavirus. En este contexto, Presidencia ya ha hecho planes para reducir las giras de AMLO. O al menos el número de gente que asiste a los mitines.

En la conferencia mañanera de este 17 de marzo, AMLO anunció que se lanzará el próximo fin de semana a Oaxaca, por aquello del natalicio de Benito Juárez. ¿Y qué va hacer por esos lares? Por lo pronto, el presidente pidió que la reunión se lleve a cabo sólo con algunos pobladores de Guelatao, para evitar el contacto con el mayor número de personas.

Dice @lopezobrador_ que se va a conmemorar la Expropiación petrolera en la Torre de Pemex y el natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca, pero con poca gente por la pandemia del #COVIDー19 pero que no puede dejarse pasar estas fechas. https://t.co/EU6rv2MPOs — Animal Político (@Pajaropolitico) March 17, 2020

“Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es el natalicio del mejor presidente de México, Benito Juárez García. Sólo pedirle a los ciudadanos de Oaxaca que en esta ocasión me reúnan solo con los pobladores de Guelatao, que sea la ceremonia en Guelatao y que va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos, esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo”, explicó Andrés Manuel López Obrador.

Y el 18 de marzo…

También se está considerando el aniversario de la Expropiación Petrolera —18 de marzo de 1938. Para conmemorar la nacionalización del petróleo en México, Presidencia contempla hacer una ceremonia, en la Torre de Pemex, con poca participación.

Esto fue lo que AMLO dijo: “Con poca participación, pero no podemos olvidar lo que significó la Expropiación Petrolera, más ahora que vamos rescatando el petróleo”. Pa’ pronto, el plan es reducir el número de participantes en estos dos actos.

Este anuncio se da después de que el presidente dijera que atendería los protocolos de higiene recomendados por la Secretaría de Salud, pues esta epidemia no será algo corto —va pa’ largo, de acuerdo con las autoridades. Según las estimaciones de Hugo López-Gatell, la epidemia durará al menos 12 semanas, lo que duró en China. Aquí veremos cómo llegará a su punto máximo y después descenderá.