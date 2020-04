Hospitalizan a Boris Johnson 10 días después de dar positivo por coronavirus

Como hemos mencionado en anteriores publicaciones, el coronavirus nos está enseñando de una forma particular que todos somos igual de vulnerables en lo que se respeta a la posibilidad de contagiarnos. Boris Johnson, primer ministro británico, dio positivo por COVID-19 hace 10 días. La noticia, obviamente, no es esa… la noticia es que este domingo fue ingresado a un hospital de Londres porque los síntomas de la enfermedad siguen siendo persistentes en él.

De acuerdo con la BBC, la hospitalización de Boris Johnson se trata únicamente de una medida de prevención, con el fin de que se apliquen exámenes para determinar su estado ya que pese a encontrarse aislado y bajo tratamiento, los síntomas del coronavirus van y vienen; y particularmente este domingo la fiebre fue un poco más intensa de lo habitual.

Pese a que se trata solo de una medida de prevención, como según indica la oficina del primer ministro británico, la noticia de la hospitalización de Boris Johnson se da justo en el día en que la Reina Isabel II transmitió un emotivo mensaje para levantar la moral de los ciudadanos, asegurando que los británicos vencerán al coronavirus y serán recordados por futuras generaciones por haber actuado justo como se debe actuar.

A través de su cuenta de Twitter, Johnson agradeció a todos los ciudadanos que están respetando la cuarentena en el territorio, ya que mencionó que eso ayuda mucho en la batalla contra el COVID-19. “Gracias por hacer tu parte en la lucha contra el coronavirus. Quédate en casa, proteja el NHS y salva vidas”, expresó.

Thank you for doing your bit in the fight against #coronavirus.

Stay home, protect the NHS and save lives.

#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/5p2dsucMbK

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 5, 2020