¡A Tepito Televisión! Corren a Quadri de entrevista en CNN por difundir discurso de odio

Gabriel Quadri siempre ha dado de qué hablar más por las polémicas donde se ve envuelto que por sus propuestas o acciones a favor de la población. Pero esta vez no sólo fue protagonista de una polémica acá en México sino a nivel internacional, porque en CNN no quisieron escuchar sus argumentos contra la comunidad LGBT+.

El conflicto de la diputada trans Salma Luévano con Gabriel Quadri por su postura contra las personas transexuales

Resulta que tanto Quadri como la diputada Salma Luévano estuvieron en una entrevista en CNN debido al reciente conflicto entre ambos. Si no sabes de qué hablamos, pasa que el excandidato presidencial y hoy diputado Federal por el PAN, ha dejado clara su postura en contra de las personas transexuales pues argumenta que le quitan espacio a las mujeres.

Fue por ello que la diputada trans Salma Luévano se cortó el cabello en señal de protesta, tanto contra la transfobia como contra Gabriel Quadri. Además, presentó quejas formales ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el siguiente enlace te ampliamos lo sucedido.

Mi sororidad a mis hermanas victimas de discursos de odio que casi siempre terminan en CRIMENES DE ODIO.. ya basta ni una más a ti @g_quadri te hago responsable de lo que nos suceda a partir de ahora. El cabello crece las vidas no regresan @NachoMierV @Sergeluna_S @escandalamx pic.twitter.com/MmJT6bYrup — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 10, 2022

Ambos estuvieron en entrevista con CNN por lo anterior

Pero ahora sí, volvamos a la entrevista en CNN. Tanto Quadri como Luévano estuvieron presentes y la idea seguramente era debatir, pero el conductor Camilo Egaña terminó por correr de la conversación al diputado del PAN.

La diputada trans argumentaba que el discurso de Gabriel Quadri fomenta el odio contra la comunidad LGBT+, mientras que el militante del PAN acusó que él sólo dice su opinión y Luévano es quien la convierte en un discurso de odio para promover su ideología... ideología que, dice, invisibiliza a las mujeres.

“Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos… y no voy a permitir además como legisladora y como presidenta de la Comisión de la diversidad de mi país, de mi partido Morena, que un legislador del Partido Acción Nacional llamado Quadri, haga el uso de su poder para agredirnos de esta manera“, explicó Luévano; “Se trata de libertad de expresión, no se vale que las personas transexuales se sientan infalibles y que nadie puede criticarlas”, decía él.

Cabe mencionar que la diputada trans no contestó los argumentos iniciales de Quadri y el conductor de CNN también se mostró muy de un solo lado (contra él). Llegó un momento donde incluso el panista ya no pudo seguir hablando libremente porque Camilo Egaña le quitaba la palabra y se limitaba a cuestionarle “¿por qué está en contra de las diferencias?” aunque Quadri ya le había dicho que no era así.

Pero cuando el diputado intentó seguir defendiendo lo que decía de forma más radical (tal como defiende su amor por la fiesta brava de los toros), pasó a dar un argumento que ni siquiera quienes pudieran coincidir con él antes apoyarían.

Dijo que la ideología trans afecta la psique de “jóvenes influenciables” y provoca que cambien su género: “les imponen tratamientos hormonales y los inducen a la emasculación” (extirpación o inutilización de los órganos genitales), dijo.

Y entonces el conductor de CNN corrió a Quadri por “difundir discursos de odio”

Eso fue lo que terminó por hacer explotar al conductor. Camilo Egaña no permitió que el diputado siguiera hablando y le dijo que CNN no era el espacio para difundir lo que calificó como discursos de odio.

“Diputado Quadri, usted está hablando de más. ¡Usted está hablando de más! No todas las personas trans hacen dejación de sus órganos genitales. Cuando usted se informe, cuando usted tenga la voluntad de analizar, no de discutir como un guapo de barrio, porque además su actitud desde que empezó es la típica del chulo madrileño, de guapo de barrio“, le dijo.

“Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal. En CNN en Español no lo aceptamos. Váyase a otro canal. a Tepito Televisión, a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio. Ahí lo dejamos, Quadri. ¡Qué gente, dios mío, pero qué gente! Publicidad, por favor, ¡sáquenlo del aire!“.

Mándame a volar a Quadri y ¡en vivo!

“Váyase a Tepito Televisión” 😂

Tremendo oso del diputado del PAN 😂

Crestomatía: CNN en Español pic.twitter.com/XpsG5ITOVb — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) January 15, 2022

Vaya momento bochornoso, ¿no?