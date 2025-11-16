Lo que necesitas saber: La macha de este 15 de noviembre estuvo llena de violencia, fake news y hasta de intereses políticos.

Durante la marcha de la Generación Z de este 15 de noviembre ocurrieron algunas cosas que han dado de que hablar, desde un supuesto francotirador hasta la represión policiaca con los manifestantes.

Foto: Captura de pantalla (@webcamsdemexico)

Supuesto francotirador durante la marcha del 15 de noviembre

Mediante redes sociales comenzó a circular una imagen sobre un supuesto francotirador que se encontraba sobre Palacio Nacional y que sería utilizado para la manifestación.

Aunque esto solo fue sacado de contexto, pues la fotografía corresponde a la marcha del 8M de 2021 y esa vez no se trató de un francotirador, sino de un dispositivo para derribar drones.

Supuesto francotirador durante manifestación // Captura de pantalla

Ricos se apropian de manifestación de jóvenes

Desde dos días antes, las autoridades mexicanas habían revelado que la marcha había sido convocada y patrocinada por políticos y empresarios opositores al gobierno.

Y es que la marcha, que en un principio fue convocada por jóvenes de la Generación Z, al final fue utilizada con otros motivos a los iniciales.

Represión de la policía hacia los manifestantes

Aunque las autoridades chilangas digan que durante la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre no hubo represión, las imágenes que circulan en redes sociales muestran todo lo contrario…

El caso más relevante fue que la policía agredió a un señor que sostenía una bandera en el Zócalo capitalino.

En un momento de la manifestación, un policía lo empujó al suelo y otros uniformados se acercaron para golpearlo, sin ningún motivo.

Foto: Captura al video de @Julio_Rosas11

Movimiento del sombrero se deslinda de la manifestación

Uno de los motivos por los cuales jóvenes y otras personas se unieron a la marcha de este 15 de noviembre era por el asesinato de Carlos Manzo.

Previo a las movilizaciones, tanto la alcaldesa de Uruapan como el Movimiento del Sombrero se deslindaron de las convocatorias para protestar este 15 de noviembre.

Aunque eso sí, durante la manifestación hubo personas e incluso colectivos que marcharon en apoyo al Movimiento del Sombrero y contra de la violencia que enfrenta Uruapan y todo Michoacán.

Autoridades condenan violencia en manifestación de la Generación Z

Tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México, condenaron la violencia que se registró durante la protesta. Además, aseguraron que siempre se garantizará el derecho a la manifestación.

“Rechazamos enérgicamente los actos de violencia ocurridos ayer. Quienes cometan delitos, tendrán que responder ante las autoridades”, mencionó la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.