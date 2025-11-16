Lo que necesitas saber: La SSC informó que hubo 100 policías lesionados y 20 encapuchados detenidos

Luego de los enfrentamientos que se dieron en la marcha de la Generación Z, Claudia Sheinbaum se pronunció desde el sur del país, donde está de gira. Reprobó la violencia, pero se limitó a hablar de la violencia ejercida por encapuchados, sin mencionar la respuesta de la policía.

Sobre la respuesta de los policías habló Pedro Vázquez Camacho, secretario de Seguridad de CDMX. Aseguró que no hubo represión, pues dijo que los policías solo respondieron a las agresiones de encapuchados; de hecho reconoció a todos los uniformados que estuvieron en el Zócalo y terminaron agredidos.

Aunque ya comenzó a circular un video en el que se ve a un señor con una bandera de México que solo estaba parado y los policías empujaron y golpearon… solo por estar parado en la en el Zócalo capitalino.

Foto: Captura al video de @Julio_Rosas11

Claudia Sheinbaum reprueba violencia en marcha de la Generación Z

Y es que como te contamos antes, cerca de las 13:30 horas varios encapuchados lograron derribar las vallas que rodeaban Palacio Nacional. Eso llevó a policías a tratar de frenar a los manifestantes con sus escudos y comenzaron enfrentamientos muy fuertes entre ambos grupos.

“Hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos: No a la violencia“, expresó la mandataria.

Sheinbaum hizo un llamado a ejercer la libertad para protestar, pero siempre de forma pacífica. Se supone, de hecho, que la marcha de la Generación Z sería pacífica, pero eso no ocurrió.

“Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”.

Foto: Captura de pantalla (@webcamsdemexico)

Hay videos muy fuertes de los enfrentamientos entre policías y encapuchados

Porque no, la verdad es que la marcha de la Generación Z terminó no siendo pacífica desde el momento en que encapuchados se unieron a ella y comenzaron a causar destrozos, especialmente cuando lograron derribar las vallas.

En redes ya se acusa que se trata de un grupo mandado por el mismo gobierno, justo para provocar que se genere violencia y acusar a los manifestantes. Eso, claro está, son especulaciones.

El punto es que los policías vaya que respondieron a las agresiones, pues usaron en todo momento sus extintores para disipar a la multitud, cuando se supone que deben traerlos solo para evitar conatos de incendio.

Dice secretario de Seguridad que no hubo represión en marcha de la Generación Z

Además ya circulan videos de cómo golpean a manifestantes que los enfrentaron, con fuertes patadas mientras están en el suelo. De hecho agredieron a una reportera de Proceso cuando intentó documentar como varios policías golpeaban a un joven.

Pero lo dicho, el secretario de Seguridad de CDMX asegura que no hubo represión, solo una respuesta de los policías a las agresiones que recibieron de parte de los manifestantes. Y sí, también hay video de un policía siendo golpeado por varios encapuchados mientras está en el suelo.

Policías agraden a señor con bandera de México… que solo estaba parado

Aunque juren y perjuren que no cometieron represión, ya comenzó a circular un video en redes sociales que desmiente lo dicho por las autoridades.

Y es que durante la marcha, en pleno Zócalo capitalino, un señor solo se encontraba parado cargando una bandera de México… hasta que un policía lo empujó y otros uniformados corrieron para golpear al señor, sin ningún motivo.

El video es más que indignante y hasta el momento, las autoridades no han dado alguna declaración sobre este acto de violencia y represión que ocurrió durante la marcha de la Generación Z.

“Policía solo realizó trabajos para contener y nunca para reprimir”: Gobierno

El discurso del gobierno capitalino en conferencia de prensa fue que, de no haberse derribado las vallas, la marcha de la Generación Z “hubiera terminado con saldo blanco”.

“Es importante señalar que la policía de la Ciudad de México realizó únicamente trabajos para contener y nunca para reprimir, sin responder a las provocaciones de estos grupos violentos y organizados. Asuntos internos revisará que se haya actuado en concordancia con nuestros protocolos”, declaró.

Según cifras de la SSC, 60 policías resultaron lesionados y recibieron atención en el lugar; 40 más fueron trasladados a hospitales, ninguno por fortuna con lesiones que pongan en riesgo su vida. No dieron cifras sobre ciudadanos heridos, eso no lo mencionaron hasta que una reportera lo preguntó.

“Rechazamos que una marcha convocada como un acto de manifestación contra la violencia, haya tenido como principal forma de expresión, precisamente la violencia. A todas mis compañeras y compañeros policías, reconozco y agradezco su valentía. Reitero que cuentan con el reconocimiento, respaldo y apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Actuaron de manera ejemplar“.

Pedro Vázquez también dio a conocer que hubo 20 detenidos tras la marcha de la Generación Z. Y sobre las y los reporteros que resultaron heridos, pues también resultó herido un reportero de La Jornada, se limitó a decir que fueron “daños colaterales”.