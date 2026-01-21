Lo que necesitas saber: Este nuevo documento se presume como el paso para "tener digitalizado el sistema de salud" y facilitar el acceso a los servicios de Salud.

Pues con la novedad que habrá un documento único para acceder a los servicios de salud… la Credencial Universal de Salud. Preguntas sobran y habrá que resolver rápido, ya que su emisión comenzará en corto.

credencial del Servicio Universal de Salud / Imagen: @GobiernoMX

¿Para qué servirá la credencial?

A un año de que el gobierno de la 4T echó a andar el Sistema Universal de Salud, se da a conocer el proceso para obtener la llamada Credencial de Servicio Universal de Salud, que no es otra cosa que un documento que, según, facilitará la realización de trámites y obtención de información relacionada con los servicios de salud públicos.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la credencial se podrá obtener en formato físico y digital… y, más importante aún, con ella se podrá consultar historial clínico, agendar citas e identificar la unidad de salud más cercana.

IMSS-Sonora / Foto: @IMSSSONORA

La credencial contará con dos códigos QR. En uno se podrá checar información general, como nombre completo, CURP, sexo, lugar de nacimiento y hasta tipo de sangre. En el otro, se cotejará la derechohabiencia y clínica asignada.

“Es decir, tener digitalizado el sistema de salud (…) para poder acceder a los servicios”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Según lo informado, la credencial se vinculará con un expediente médico electrónico único, el cual será permanente, así se cambie de empleo, domicilio o institución médica.

credencial del Servicio Universal de Salud / Imagen: @GobiernoMX

¿Cómo se tramita la Credencial del Servicio Universal de Salud?

Pues bueno, ahora sabiendo de qué se trata este asunto, va lo siguiente: el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud comenzará el 2 de marzo. Podrá hacer el trámite toda la población de los 32 estados.

De acuerdo con las autoridades, se instalarán 2,365 módulos en diferentes partes del país para comenzar con la credencialización, la cual realizará registro de huellas, captura de fotografía y datos.

Para realizar el registro, las personas mayores de edad sólo necesitan llevar identificación oficial con fotografía y CURP.

Por su parte, los menores deberán llevar acta de nacimiento y CURP, además de comprobante de domicilio e identificación y CURP de madre, padre o tutor.