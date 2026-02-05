Lo que necesitas saber: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció que están trabajando en un plan para hacer frente a la falta de combustible.

Trump se está saliendo con las suyas… y es que tras anunciar aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, el gobierno cubano prepara un plan para enfrentar el desabastecimiento severo de combustible.

Desabastecimiento de combustible en Cuba // YouTube: @presidenciacuba (captura de pantalla)

Gobierno de Cuba se prepara para desabastecimiento severo de combustible

Desde que Estados Unidos canceló el envío de petróleo de Venezuela a Cuba, la isla no la está pasando nada bien. Apagones masivos y escasez de gas LP son algunos de los problemas que ha ido enfrentando… y ahora serán más frecuentes, según advierte el presidente de la isla.

Y es que la situación en la isla es tan alarmante que las autoridades cubanas ya preparan un plan para hacer frente a la falta severa de combustible.

“Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles“, mencionó el presidente Miguel Díaz-Canel durante el anuncio del plan (del que, por cierto, no dio muchos detalles).

¿A qué se debe la falta de combustible en Cuba?

Como ya te lo adelantábamos, esta crisis se debe completamente a Trump… ¿Cómo? Todo empezó con bloqueos de buques petroleros de Venezuela a Cuba y se intensificó con la captura de Nicolás Maduro.

Pero no conforme con eso, el presidente de Estados Unidos lanzó una amenaza arancelaria a todos los países que suministren de cualquier forma combustible a la isla, haciendo que países como México dejaran de enviar petróleo. En fin, solo queda ver si Cuba podrá enfrentar este desabasto o cederá ante Trump…