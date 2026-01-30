Lo que necesitas saber: Esta medida busca proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y su política exterior, frente al "régimen cubano".

Después de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump tiene un nuevo enemigo: Cuba. Resulta que el mandatario firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a todos los países que vendan o prevea de cualquier manera petróleo a la isla.

Donald Trump // Foto: Facebook.

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

En la nueva movida de Trump, el presidente usó su poderosa en una orden ejecutiva para imponer aranceles a todos los países que vendan o envíen de cualquier manera petróleo a Cuba.

“La Orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que proporcione directa o indirectamente petróleo a Cuba“, se lee en el comunicado.

Aunque no se informó sobre el porcentaje de aranceles que se impondrán, la Casa Blanca adelantó que esta medida busca proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y su política exterior, frente al “régimen cubano”.

¿Decisión “soberana” de México?

Esta orden ocurre tan solo unos días después de la supuesta cancelación de envío de petróleo a Cuba por parte de PEMEX… medida que la presidenta Claudia Sheinbaum solo calificó como un acto de “soberanía”.

Ahora, con esta nueva amenaza arancelaria a nuestro país, habrá que ver si las autoridades mexicanas seguirán los envíos… aun y cuando deban pagar aranceles a Estados Unidos.