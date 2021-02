Cuarentena en Nueva Zelanda por tres casos COVID-19 de origen desconocido

Luego de seis meses de llevársela con relativa normalidad, el gobierno de Nueva Zelanda decretó cuarentena para toda Auckland, una de las principales ciudades del país, debido a la aparición de tres casos de COVID-19, cuyo origen es desconocido.

¿Tres casos?, ¿por tres casos? Efectivamente. En Nueva Zelanda se toman todo lo relacionado con el COVID-19 con mucha seriedad y, por ello, la detección de tres pacientes COVID cuyo origen de contagio se desconoce hizo que desde ayer por la noche la mencionada ciudad permanezca en cuarentena, mientras que el resto del país retomará las medidas de distanciamiento social.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, dio a conocer la medida restrictiva, detallando que ésta sólo tendrá una duración de tres días… nomás eso piden a la población de Auckland para poder establecer el origen del brote y detectar más posibles casos.

“Tres días deberían darnos tiempo suficiente para recopilar más información, realizar pruebas a gran escala y establecer si ha habido una transmisión comunitaria más amplia“, aseguró Arden en la rueda de prensa.

Especialistas de Nueva Zelanda determinarán si es alguna de las nuevas variantes

Desde agosto pasado Nueva Zelanda no se había visto en la necesidad de establecer una cuarentena. Y no es que no se tuvieran reportes de COVID-19 (muy pocos, apenas el 25 de enero tuvieron el primer caso de contagio comunitario en dos meses), pero al momento de detectarlos podían establecer cuál era su origen. De ahí que los tres casos reportados en Auckland encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias: porque no se sabe de dónde se agarró el bicho.

Los especialistas tendrán que determinar a la de ¡ya! el origen de los casos, así como determinar si se trata de alguna de las nuevas variantes del SARS-CoV-2. De acuerdo con Axios, una de las personas contagiadas trabaja en el aeropuerto de la ciudad, por donde pasan los viajeros neozelandeses recién regresados ​​de camino a la cuarentena gestionada por el hotel. Esta información más o menos ofrece una idea de dónde surgió el contagio.