Hay “pequeños indicios” de una cuarta ola COVID: Jorge Alcocer, secretario de Salud

Mientras en Europa están batallando contra el aumento de contagios de COVID-19 e intentando convencer a la gente para que se vacune, por estos lares hay pequeños indicios de una cuarta ola, así lo explicó el secretario de Salud Jorge Alcocer el 19 de noviembre.

Sin querer caer en el alarmismo, Jorge Alcocer comentó que hay que tener cuidado y no bajar la guardia porque —como saben— esto de la pandemia no termina y ya hay pequeños signos de una cuarta ola, situación que Hugo López-Gatell, subsecretario subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud no ha descartado.

Hay “pequeños indicios” de una cuarta ola COVID: Jorge Alcocer

“Hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola, no quiero que esto pase a la prensa… para no señalar que ya dije esto y dije lo otro, estos potenciadores de la verdad o distorsinadores, mejor no los tomamos en cuanta, pero sí hay que tener cuidado”.

Así la breve declaración del secretario de Salud durante el cierre del Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de las Adicciones, en Acapulco, Guerrero.

Y es que si bien en las últimas semanas los contagios de COVID-19 se han mantenido a la baja, comparándolos con las rachas más fuertes de la pandemia, la Secretaría de Salud registró un pequeñísimo aumento de los casos activos de COVID-19 del 17 al 20 de noviembre.

Según los datos de la Secretaría de Salud, los registros de casos activos estimados para el 17 de noviembre fueron de 19 mil 654, el 18, de 20 mil 115, el 19 de 20 mil 756 y el 20 de noviembre, de 21 mil 189.

Aunque una nueva semana abrió con otro descenso. Sí, el 21 de noviembre la Secretaría de Salud registró 19 mil 654 casos activos.

Y sobre una cuarta ola, Hugo López-Gatell ha explicado que gobierno y ciudadanía debían estar preparados para una nueva ola de contagios, cuarta, quinta, sexta porque en tanto exista la pandemia, todo mundo corre este riesgo.

Mientras que ya teniendo en mente este panorama, la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum salió a explicar que en la capital no cerrarán las actividades económicas, asegurando que los refuerzos estarán otra vez en los hospitales y el sistema de salud.