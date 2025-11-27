Lo que necesitas saber: La acusación contra Cuauhtémoc Blanco sería el primer caso que resolvería el recién instalado Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

El pasado 25 de noviembre, en plena conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Martha Araceli Cruz reclamó a Cuauhtémoc Blanco las denuncias por abuso que pesan sobre él. “Violentador” le llamó y, en respuesta, el exjugador le mandó un besote…

Por lo anterior, la diputada (de la 4T, por cierto: es del PT) denunció ante el Pleno al susodicho. Aunque el beso se lo mandó el Cuauh a la distancia, la legisladora considera lo hecho por el diputado como un acto de acoso (y de burla, de paso), por lo que será el recién conformado comité de Ética de la Cámara de Diputados el que se encargue de analizar el acto.

Cuauhtémoc Blanco / Foto: @cuauhtemocb10

Caso sería el primero en ser resuelto por Comité de Ética de Cámara de Diputados

Fui víctima de “violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual”, aseguró Martha Araceli Cruz.

“Lo grave no es solo el acto en sí, que pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir, sino la respuesta posterior”.

Cuauhtémoc Blanco / Foto: @cuauhtemocb10

Tras la acusación de la legisladora del PT, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Ramadán, informó que la acusación contra Cuauhtémoc Blanco pasará al Comité de Ética… recién instalado, así que con este caso se estrenará.

Cuauhtémoc Blanco insinúa que diputada desvirtúa lucha contra la violencia hacia la mujer…

En su momento, Cuauhtémoc Blanco no dijo nada… sin embargo, horas después de que se diera a conocer que quizás se le cae la voladora legislativa, procedió a emitir la clásica disculpa pública.

“La reacción captada en el video no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”, asegura El Cuauh en el comunicado que publicó en sus redes sociales. “Fue un gesto aislado, sin ánimo de confrontación y alejado de cualquier forma de falta de respeto”, agregó.

Cuauhtémoc Blanco / Foto: @cuauhtemocb10

En seis párrafos, el exfutbolista (y también exalcalde de Cuernavaca e, increiblemente, exgobernador de Morelos) echa todo el choro: dice estar consciente de la observación que hay sobre él como servidor público… pero pide no descalificarlo.

De hecho, insinúa que la diputada del PT usa la lucha contra la violencia hacia las mujeres como “herramienta de confrontación”… y pues no está padre: “desvirtúa su importancia [de la lucha] y lastima a quienes verdaderamente han sido víctimas y siguen esperando justicia” (cof, como su media hermana, cof).