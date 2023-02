Antes de que AMLO lo siguiera azotando con el látigo de su desprecio, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ya le hizo el feo al naciente grupo Mexicolectivo…

Eso o, de plano, ya no le latió el cotorreo que se traen los impulsados por Movimiento Ciudadano y una bola de exfuncionarios y excandidatos del calibre de José Narro, Francisco Labastida, Josefina Vázquez Mota y Alejandra Barrales.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dijera cosas bien feas en la mañanera de ayer, 31 de enero, el líder moral de la izquierda de México, Cuauhtémoc Cárdenas, aseguró que él no forma parte del mencionado grupo Mexicolectivo. Según el inge, él nomás los fue checando cómo hacían sus documentos inaugurales, pero, de eso a que sea parte de tan selecto grupazo, pues no.

“En ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, señaló Cuauhtémoc Cárdenas en el documento difundido en redes, por medio del cual se desvincula de Mexicalectivo. “En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”.

Foto: Cuartoscuro

AMLO llamó “enemigo político” a Cárdenas

Un día antes del lanzamiento de Méxicolectivo, en redes se aseguró que Cuauhtémoc Cárdenas sería parte del grupo de invitados que estarían presentes en el evento… Pffffff, más que invitado: el excandidato presidencial asistiría en calidad de autor del documento fundacional. Sin embargo, a la mera hora no fue. Quiénnnn sabe por qué.

Pese a la ausencia de Cárdenas, AMLO consideró que éste ya le había volteado bandera a la 4T y, con esta idea en mente, así se posicionó al ser cuestionado sobre el tema en la mañanera:

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse”, comentó AMLO, luego de calificar a los integrantes de Mexicolectivo de “conservadores, (…) partidarios de mantener el statu quo, de que se mantengan los privilegios, la corrupción, (…) que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación”, etcétera.

Foto: Cuartoscuro

“¿Considera a Cárdenas adversario, presidente?”, le preguntaron. “En política sí, si él asume una postura de este tipo”, contestó AMLO.

Pero bien, ya que Cuauhtémoc Cárdenas le dijo “no” a Mexicolectivo, pues, al parecer, así termina esta bonita historia: con unos considerando que Cárdenas rápido enderezó el camino, mientras que otros creen que se dejó doblegar por el presidente.