“¿Tú estás muerta?”: Alumna habla sobre feminicidios en clase virtual y así la cuestionan

Pues sí, pleno 2021 y muchos siguen sin entender las causas que llevan a las mujeres a protestar contra los feminicidios que ocurren día a día en México y el mundo. Esta semana se han dado a conocer varios profesores que son un ejemplo muuuy claro de lo anterior, pero ahora fue un estudiante quien exhibió el problema al cuestionar a otra alumna durante su clase virtual.

Resulta que durante una clase virtual, una alumna del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzó a explicar la diferencia entre los feminicidios y los homicidios, pues el profesor de la clase dijo que en todo el mundo mueren más hombres que mujeres a propósito del Día Internacional de la Mujer y las protestas que se llevan a cabo ese día.

La pregunta que le hicieron a esta alumna sobre los feminicidios en la clase virtual

Pero el profesor en cuestión no es el mayor de los problemas en este caso, sino un compañero de la alumna quien la interrumpe cuando ella está explicando que a los hombres no los matan por el hecho de ser hombres, como sí ocurre con las mujeres, para hacer una pregunta que neta da coraje nada más de recordar.

“¿Tú estás muerta, compañera?” (#$%!) Oh sí, esa fue la brillantísima pregunta que hizo el compañero de esta alumna, cuando ella explicaba que los feminicidios son un problema muy diferente y con causas muy particulares en relación a la violencia general que se vive en México. De nuevo, el estudiante preguntó: “¿Tú estás muerta, compañera?” … Hazme el reverendo favor.

Lo chido acá es que el alumno que hizo ese absurdo comentario no encontró apoyo en ninguno de sus compañeros. De hecho, otro alumno muestra de inmediato su apoyo a lo que había dicho su compañera y le expresa al muchacho que hizo la pregunta lo que todos pensamos al escucharlo

“Sí, yo coincido con la compañera, realmente el contexto en el que mueren unos y otros es totalmente diferente (…) e independientemente de que obviamente también hay mujeres metidas en algunos asuntos ilegales o ilícitos, así como también hay crímenes de odio hacia los hombres, las diferencias son radicales. Y compañero, perdón, pero tu comentario sí está muy imbécil, eh“. (aplausos porfa para este joven).

En otro fragmento de la grabación vienen más críticas de otros compañeros contra el joven que cuestionó así a la alumna, por lo que éste decide “dar la cara” con otra joyita de frase: “Nada más para argumentar (¡¡argumentar, ooooilo!!) Aquí estoy, no me escondo. ¿Cuál fue el problema?“, dice, porque es neta, no ve el problema en lo que le dijo a su compañera.

La propia alumna que fue cuestionada cuando hablaba sobre los feminicidios, identificada como Daniela ZeGa en Facebook, fue quien compartió las grabaciones de la clase virtual y también compartió una captura del perfil del compañero que la cuestionó.

Y así las cosas cuando una mujer trata de explicar por qué protestan contra los feminicidios…