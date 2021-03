¿Qué pasó, profe? 4 maestros son señalados por comentarios misóginos tras el 8M

Se trata de un reflejo de lo que sucedía en las clases presenciales o las denuncias de estudiantes contra el personal académico y administrativo por violencia de género en distintas universidades. Hoy en día este problema se ha trasladado a lo digital y durante la pandemia han salido varios casos a la luz pública, pero en contexto del 8M, un par de maestros fueron denunciados en redes por comentarios misóginos.

Ya sea en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad de Sonora (UniSon) y Universidad Panamericana, se han destapado casos de profesores que demeritan la lucha de las mujeres por igualdad, equidad y contra la violencia en nuestro país.

Estas instituciones ya investigan los casos e incluso en al menos uno, el profesor en cuestión tuvo que presentar su renuncia tras los comentarios misóginos que hizo.

“Nomás andan inventando fregaderas pa no trabajar”: profesor de la Universidad de Sonora

“La Universidad de Sonora refrenda su compromiso con la comunidad universitaria para prevenir, investigar atender, dar seguimiento, y sancionar en el ámbito de sus facultades cualquier acto de violencia de género en la Universidad de Sonora.

El día de hoy (9 de marzo) se ha evidenciado en redes sociales la conducta de un académico de nuestra institución que repite estereotipos que normalizan la posición subordinada de la mujer, lo cual es inaceptable”.

Este es parte del comunicado que publicó la Universidad de Sonora luego de que el profesor de Cálculo de Ciencias Ambientales, Abel Baca, se burló de las estudiantes que participarían en el paro del 9 de marzo (9M).

Los comentarios misóginos del profesor de Cálculo quedaron registrados en un chat organizado para la materia y fragmentos como este terminaron por ser difundidos:

“Le estaba diciendo a un amigo… viejas huevonas… nomás andan inventando fregaderas pa’ no trabajar… en lugar de estar haciendo tortillas en la hornilla, lavando trastes, haciendo comida, barriendo, trapeando, etc.

Jajaja… Ay, a la m… me equivoqué de grupo”.

Sin embargo, este no fue el único caso que sucedió durante el Día Internacional de la Mujer o el 9M.

UNAM separa a profesor de la Facultad de Contaduría y Administración

Otro caso de violencia contra las mujeres expresado en los comentarios de un maestro fue el denunciado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La diferencia con el profesor de la Universidad de Sonora es que las declaraciones de este profesor fueron hechas durante una clase vía Zoom, justo en la jornada del 8M.

¿Qué pasó con el docente? A Gerardo Flores Castro se le “ocurrió” decir que si en sus manos estuviera, mandaba a torturar a las mujeres que salieron a marchar durante el Día de la Mujer para saber quiénes las mandaban, cuál era el objetivo de su protesta.

“No sé qué hacen pero yo, yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono, no le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo. Punto. ¿Por qué no agarran a ninguna?”.

El maestro también fue señalado por culpar a las mujeres de ser asesinadas…

Maestro de la UANL justifica violencia contra las mujeres

Al igual que su colega docente de la UNAM, el profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, Armando Rosales, criticó las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer y acusó que si hay violencia contra niñas, adolescentes y adultas, es por culpa… de ellas.

“Las desgracias no llegan sin causa. Tiene que haber algo, que no lo dicen esas damas, pero tiene que haber algo, porque así porque así, no llega”.

Entre los comentarios sin justificación que dijo el profesor durante la clase en línea, uno de ellos estaba relacionado con el ejercicio de la abogacía: “Se los digo y ustedes como abogados deben de actuar así, no se dejen llevar nada más porque sí”.

Tras la difusión del video con los comentarios del maestro, la UANL no publicó ningún posicionamiento.

Profesor de la Universidad Panamericana renuncia tras comentarios misóginos

Para terminar con esta lista de los maestros señalados por comentarios misóginos, llegamos al caso del profesor de Derecho de la Universidad Panamericana, Alfonso Gómez Portugal, quien tuvo que renunciar luego de que se difundiera un video donde aparece —igual en clase en línea— quejándose del Día Internacional de la Mujer.

El #9M paramos para intentar crear consciencia en la sociedad de que nosotras importamos. Para esto necesitamos apoyo de la educación que brindan nuestras familias, amigos y profesores. Que decepción que una universidad prestigiosa como la @UPMexico tenga profesores así: pic.twitter.com/VhwuO6AroR — FeminoticiasMexico (@feminoticias) March 10, 2021

Estos casos acentúan la gran tarea que tienen las universidades como instituciones para detener la violencia contra las mujeres —así como las desacreditaciones— desde sus aulas y ayudar a cambiar este panorama.