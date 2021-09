En imágenes: Gracias al Curiosity sabemos cómo es Marte y no es muy rojo que digamos

Santa madre del creador ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a poner ver fotos de Marte desde su superficie y mejor aún, darle unas cuantas vueltas en exploración? Pues gracias al rover Curiosity que la NASA envió al planeta Rojo hemos podido ver imágenes que jamás habríamos imaginado y, ya de cerquita, no es muy rojo que digamos.

El rover Curiosity fue lanzado de la Tierra el 26 de noviembre de 2011 y aterrizó en el cráter Gale de Marte el 6 de agosto de 2012. Lleva chambeando en este planeta 9 añotes terrestres.

Por medio de su cuenta de Twitter, el rover de la NASA presumió que en estos 9 años ha viajado 26.3 kilómetros, ha subido más de 460 metros de altitud y ha recogido 32 muestras perforadas de roca. Esta fue de las primeras fotos que el vehículo tomó de Marte tras su llegada.

El rover Curiosity es el robot más grande aterrizado en otro planeta, es prácticamente de un pequeño auto todoterreno. Sus ruedas grandes, de 20 pulgadas de diámetro, le permiten rodar sobre las rocas y arenas sin quedarse atascado pero un día de conducción solo viaja unos 660 pies, poco más de 201 metros.

Además de buscar vestigios de agua y componentes que podrían haber permitido la vida, el rover también mide la radiación con el objetivo de diseñar misiones más seguras para los humanos. Curiosity está armado con 17 cámaras, algunas para tomar fotos y otras que le sirven como ojos para poder alejarse del peligro.

Una de las cámaras, al final de su brazo de 2 metros de largo, le sirve para tomarse selfies.

Esta foto fue tomada por el propio Curiosity el 22 de agosto de 2021 a las 10:26 horas. Está iluminada solo por la luz del sol.

Por medio de su cuenta de Twitter el Curiosity comparte fotos verdaderamente increíbles de Marte y acá te dejamos algunas.

El 3 de julio pasados el rover tomó una foto mientras subía el monte Sharp, una montaña de 8 kilómetros de altura. Debido a que en esa época allá era invierno, los cielos no estaban tan polvorientos y se puede ver una imagen clara del cártel Gale.

“El paisaje cambiante puede dar una idea de cómo se secó este antiguo lago”, explica.

Esta es otra selfie que Curiosity se tomó para celebrar sus 9 años terrestres en Marte.

Esta es una foto tomada en el cráter Gale, en un área rica en arcilla. Todo parece indicar que el agua salada del pasado pudo haber cambiado la historia de las capas debajo de la superficie.

Así es como se ve la Tierra desde Marte.

Así es como se ve un día nublado en Marte. Allá son un poco raros porque la atmósfera es muy delgada y seca.

¿Ven ese pequeño hoyo sobre la superficie? Antes de ir a Marte el Curiosity empacó un taladro en su maleta que le ha servido para hacer hasta ahora al menos 32 hoyos en territorio marciano. A partir de ello recoge muestras para analizar los minerales y químicos.

Mientras los instrumentos de análisis del Curiosity están chambeando para analizar la muestra las cámaras siguen prendidas y atentas a su alrededor.

El primer robot que la NASA envió a Marte fue el Sojourner, del tamaño de un microondas, en 1997. Envió a la Tierra más de 550 fotos y terminó su misión 85 días después de llegar.

Los siguientes fueron los gemelos Spirit y Opportunity, enviados en 2003 y formaron parte de la misión Mars Exploration Rover. Los dos medían aproximadamente lo que un carrito de golf pero aterrizaron en lados opuestos de Marte.

Spirit tomó las primeras fotos a color de un rover en otro planeta y encontró varios signos de agua, más o menos lo mismo que su gemelo Opportunity.

Este último terminó su misión sin retorno a finales de febrero de 2019 en el Valle de la Perseverancia. Spirit terminó sus labores en mayo de 2011, casi un año después de haber perdido comunicación con la Tierra.

El Curiosity llegó a Marte en 2012 y el Perseverance llegó al planeta Rojo el 18 de febrero de 2021 en el cráter Jezero. Es el quinto rover de exploración.

El Perseverante es el más avanzado tecnológicamente y está diseñado para recorrer la superficie, extraer pistas de vida en el pasado, además de captar audio y video de alta calidad. “Hola, mundo. Mi primer vistazo a mi hogar para siempre“, publicó la cuenta del Perseverance cuando llegó a Marte.

