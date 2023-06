Luego de volverse viral por las peores razones posibles, la supuesta trabajadora de la Fiscalía CDMX reapareció en TikTok, ahora para ofrecer una disculpa por la escena que se aventó. Mejor conocida como ‘Lady Tepito’, la mujer se identifica como Daniela.

Por medio de un video que compartió en una cuenta recién creada, la cual decidió nombrar con ese penoso sobrenombre que se ganó: @ladytepitooficial, mandó un mensaje que tú decidirás si te convence o no.

Lady Tepito se hizo viral por insultar a la familia de Lesly / Foto: Captura al video de @i_alaniis (Twitter)

¿Por qué se volvió viral Daniela y por qué la conocen como ‘Lady Tepito’?

Lo más seguro es que ya lo sabes, pero por si no, ahí te va un breve recuento. El pasado 8 de junio, Daniela fue captada agrediendo verbalmente a personas que se manifestaban exigiendo que el asesinato de Lesly Martínez se investigue como feminicidio, manifestación encabezada por familiares de la joven.

Lady Tepito se hizo viral por insultar a la familia de Lesly / Foto: Captura al video de @i_alaniis (Twitter)

Con un discurso ñero altisonante, amedrentó a quienes protestaban fuera de la Fiscalía CDMX. Dijo ser trabajadora de la dependencia, aunque la misma institución salió después a desmentir eso.

“Pues nada más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo. Ahorita bajo putirrucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar. Yo también soy mujer y no hago esas mamadas. Rápido lic, porque al chile hasta me voy a detonar a la verga, como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir“.

Daniela, o ‘Lady Tepito’, ya ofreció una disculpa… con un “pero”

Como decíamos, la mujer que se ganó el sobrenombre de ‘Lady Tepito’ fue identificada como Daniela por diferentes medios, y tras ello, no tardó en reaparecer. Creó una cuenta en TikTok para disculparse, aunque justificando un poco su actitud.

Lady Tepito creó una cuenta de TikTok para disculparse / Foto: Captura al video de @ladytepito (TikTok)

“Mi nombre es Daniela, actualmente conocida como ‘Lady Tepito’. Hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí por mi comentario fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar. Pero quiero aclarar que yo no sabía el porqué se estaban manifestando fuera de la institución“.

Al final de su video pide que la sigan para hacer una segunda parte. Pregunta seria: ¿tú la piensas seguir en TikTok?