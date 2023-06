¿Y qué es eso de “persona usuaria”? Pues quién sabe, pero lo que sí dejó claro la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) es que la persona que identificada como #LadyTepito (porque, según ella, del Barrio Bravo saca el material humano que la respalda) no trabaja en la institución.

Luego de causar mucha indignación en redes la forma en que la llamada #LadyTepito trató a familiares de Lesly Martínez, bajo la “justificación” de trabajar para la FGJ, los del órgano investigador de delitos en la CDMX lanzaron un breve mensaje asegurando que la susodicha no trabaja con ellos.

“No se encontraron registros de que la persona señalada forme parte de la plantilla laboral de la Fiscalía de la CDMX. Por el contrario, se tiene conocimiento de que se trata de una persona usuaria”, aseguró la institución.

Bueno, más que lanzar un comunicado, la FGJ le encargó a quien maneja sus redes buscar todas las notas que sobre el asunto se difundieron y, a una por una, responderle con un mensaje.

Captura de pantalla – Twitter (@i_alaniis) // Supuesta trabajadora de la Fiscalía CDMX amenaza a familia de Lesly Martínez.

¿Quién en #LadyTepito?

Ayer, en diversos medios se difundió un video en el que se denunció la forma en la que una chica de muy florido lenguaje (y peculiar entonación de voz) arremetió contra familiares de Lesly Martinez, víctima de feminicidio a cuyos familiares la FGJ ocultó información relevante cuando estos aún buscaban a la chica.

Hasta donde se sabe, los familiares de Lesly Martínez protestaban frente a la FGJ, ya que el agresor de la chica sigue sin ser detenido. Y eso fue suficiente para despertar la ira verbal de la supuesta funcionaria de la fiscalía.

“Pues nada más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo. Ahorita bajo putirrucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar. Yo también soy mujer y no hago esas mamadas“, exclamó la fina dama que remató su comentario con la muy gandalla frase “como si con eso la fueran a revivir“.

La susodicha, que a más de uno hizo recordar a cierto seguidor del América, se ostentó como trabajadora de la FGJ, lo que hizo que los internautas exigieran a la institución darle un buen jalón de orejas a la susodicha. Mínimo.

Sin embargo, pues resulta que la mujer no es funcionaria ni nada… sino una simple “persona usuaria”. Esto lo determinó la FGJ, según, “luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución”.

Hasta el momento se desconoce si, entonces, la FGJ de todos modos procederá contra #LadyTepito… después de todo, se está ostentando como funcionaria… y eso, al chile (como dice la dama), es delito, ¿no?