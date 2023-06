En redes sociales, este jueves 8 de junio, usuarios comparten un video en el que se puede observar como una supuesta trabajadora de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX amenaza a familiares de Lesly Martínez, víctima de feminicidio.

Aunque lo que también ha llamado un poco la atención, es la peculiar manera en que se dirigió a los manifestantes: “Pues nada más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo”, fue una de las tantas cosas que dijo.

Supuesta trabajadora de la Fiscalía CDMX amenazó a la familia de Lesly Martínez

Como les contábamos aquí arriba, la tarde de este jueves ha empezado a compartirse un video en el que una supuesta trabajadora de la Fiscalía de la CDMX amenaza a familiares de Lesly Martínez, víctima de feminicidio.

Supuesta trabajadora de la Fiscalía CDMX amenaza a familia de Lesly Martínez.

Sí, de acuerdo con la periodista Itzel Cruz Alanís, la mujer vestida de negro se identificó como trabajadora de la fiscalía capitalina y amenazó a manifestantes que estaban en las instalaciones de las autoridades por el feminicidio de Lesly, una joven que apareció en la autopista del Sol sin vida.

“Como si con eso la fueran a revivir”

Aunque lo que más llamó la atención fueron las amenazas que realizó esta presunta funcionaria de la Ciudad de México, también los usuarios de redes sociales se sorprendieron por la manera en que se dirigió a la familia de Lesly Martínez.

“Pues nada más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo. Ahorita bajo putirrucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar. Yo también soy mujer y no hago esas mamadas“, es lo primero que se le escucha decir a la supuesta trabajadora de la Fiscalía.

Pero lo más grave vino después: “Rápido lic, porque al chile hasta me voy a detonar a la verga, como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir (las protestas)”.

“Yo trabajo aquí”, sentenció y amenazó con traer a tres de sus tías.

“COMO SI CON ESO LA FUERAN A REVIVIR… no se me quede viendo muy verga porque no sabe qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni van a aguantar”



¿Y las autoridades capitalinas?

Por ahora, ni la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ni otra autoridad capitalina han dicho algo sobre las amenazas de esta supuesta funcionaria.

Cabe señalar que la familia de Lesly Martínez solo se manifestaba frente a las instalaciones de la fiscalía para exigir que el caso se investigara como feminicidio, ya que el principal sospechoso es su pareja, Alejandro Alberto, a quien siguen buscando para esclarecer los hechos.