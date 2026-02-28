Daños ‘menores’ tras ataque de Irán en el aeropuerto de Dubái

Lo que necesitas saber: El aeropuerto de Dubái ya había empezado a ser evacuado cuando vino el ataque y sólo un misil impactó el lugar

El aeropuerto de Dubái fue sede de las represalias que tomó Irán tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel que llevó a la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei.

Por fortuna reportan que los daños fueron menores y que solo 4 empleados resultaron lesionados, pues el resto de la gente que estaba allí evacuaron a tiempo.

Foto: Captura a videos de @dona_pily2

Irán bombardea aeropuerto de Dubái

Como te contamos desde los primeros ataques, Irán respondió con ataques a Israel, principalmente en Tel Aviv. También bombardeó bases militares estadounidenses en Medio Oriente, ubicadas en Jordania, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar.

Sin embargo, las represalias no se limitaron a eso. Se presentaron ataques en zonas civiles, como un hotel de Doha, una zona cercana al circuito de F1 de Baréin y el aeropuerto de Dubái, que ya había suspendido todos sus vuelos, dejando varadas a miles de personas.

Este último llamó más la atención dado que se dio ya en la madrugada en Medio Oriente, cuando las cosas se habían calmado un poco. Se sintió como el inicio de una posible contraofensiva iraní contra la población civil.

Ataque al aeropuerto de Dubái dejó daños menores

Pero por fortuna fue falsa alarma. De acuerdo con un portavoz de Dubai Airports, en entrevista con CNN, únicamente resultaron heridos cuatro empleados, ninguno de gravedad, y fueron atendidos oportunamente.

Sólo un misil logró impactar una explanada del lugar, y en Emiratos Árabes Unidos se adelantaron y ya habían comenzado una evacuación masiva del aeropuerto de Dubái.

“Los pasajeros no deben viajar al aeropuerto y se les aconseja contactar directamente a su aerolínea para obtener las últimas actualizaciones de vuelos”, señalaba un mensaje horas antes del ataque de Irán.