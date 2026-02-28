Lo que necesitas saber: Jamenei fue líder supremo de Irán desde 1989

Alí Jamenei, ayatola y líder supremo de Irán, ha muerto. Los ataques de Estados Unidos e Israel de este 28 de febrero lo tenían como el principal objetivo y tuvieron éxito.

Foto: @es_Khamenei (X)

Muere el líder supremo de Irán, Alí Jamenei

Y es que la residencia del ayatola fue de los primeros objetivos alcanzados por Estados Unidos e Israel en la ofensiva. Distintas imágenes de cómo el lugar estaba en llamas y con una columna de humo enorme, se hicieron virales.

Así quedó la residencia de Alí Jamenei, líder supremo de Irán

Inicialmente Irán aseguró que había resultado ileso y se lo habían llevado a un lugar más seguro, obviamente sin revelar su ubicación.

Pero ya caída la noche en Medio Oriente, Benjamín Netanyahu declaró que había muchos indicios de que habían logrado asesinarlo. Minutos después, El País publicó que una fuente oficial israelí confirmó su muerte e incluso reveló que encontraron su cuerpo.

Más tarde vino la confirmación desde Estados Unidos, con un mensaje contundente de Donald Trump:

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los estadounidenses y para todas aquellas personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. No pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo y, gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada al respecto”.

Trump ofrece inmunidad a fuerzas de Irán

El presidente de Estados Uhidos completó su mensaje asegurando que es una oportunidad para la gente de Irán de tomar el poder. Afirma que el ejército, la Guardia Revolucionaria y más fuerzas del país no tienen intención de luchar y les ofrece inmunidad, siempre y cuando se unan a la población para establecer un nuevo gobierno.

Mencionó que los ataques en Irán seguirán hasta que se consiga ese objetivo y la paz en Medio Oriente.

Según Israel, en los ataques también murieron Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa del país; Ali Shamkhani, jefe del Consejo de Seguridad iraní; Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC); Saleh Asadi, funcionario de inteligencia; funcionarios de investigación identificados como Hossein Jabal Amelian y Reza Mozaffari-Nia; y el enlace de defensa de larga data Mohammed Shirazi.

Foto: @POTUS

¿Quién era Alí Jamenei, líder supremo de Irán?

Alí Hoseiní Jamenei nació en la ciudad de Mashhad, Irán, el 19 de abril de 1939. Fue presidente de Irán de 1981 a 1989, cuando se convirtió en líder Supremo después de la muerte del ayatola Ruhollah Jomeini.

Durante la monarquía que gobernó Irán desde los años 40 y hasta 1979, fue parte de las protestas por la represión que mantenía Mohammad Reza Pahlaví; fue apresado, torturado y exiliado en esa época, por lo que se convirtió en pilar de la revolución islámica que derrocó a esa monarquía.

Cuando Irán paso a ser una república islámica, Alí Jamenei ocupó cargos como el de viceministro de Defensa, jefe de la Guardia Revolucionaria y director de plegaria en Teherán.

Foto: @es_Khamenei (X)

Los posibles sucesores de Alí Jamenei como líder supremo de Irán

La caída de Irán comenzó desde el año pasado, cuando diversos ataques mutuos con Israel mermaron su capacidad militar y su economía. Como bola de nieve se vino todo en contra, provocando una depreciación de su moneda a finales del 2025 y descontento social masivo por el aumento de precios (todo ello puede explicar por qué Estados Unidos e Israel vieron una oportunidad de atacar).

Y justo entonces, en junio del año pasado, el líder supremo de Irán nombró a tres posibles sucesores en caso de que Estados Unidos e Israel tuvieran éxito y lo mataran. No revelaron los nombres, pero con el paso del tiempo se ha especulado quiénes pudieran ser y suenan nombres como Mohsen Qomi, Alireza Arafi y Mohsen Araki, clérigos importantes en Irán.

Se sabe que su hijo Mojtaba no sería su sucesor.

Foto: @es_Khamenei (X)

Pero igual y no sería ninguno de ellos, pues en días recientes, The Jerusalem Post publicó que Jamenei nombró como sucesor a Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y excomandante de la Guardia Revolucionaria.

“Vamos a hacer que los criminales sionistas y los desvergonzados estadounidenses lamenten sus actos”, escribió Alí Lariyaní tras los ataques. “Los valientes soldados y la gran nación de Irán dará una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales”.

Foto:; @alilarijani_ir (X)

Otros posibles sucesores son Sadeq Amoli Larijani, actual Presidente del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia, así como Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos. AQUÍ te contamos más sobre ellos.